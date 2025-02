Paukenschlag: SV Babelsberg 03 trennt sich von Trainer André Meyer

Einfluss der Baller League?

Gerüchte besagen, dass die Trennung auch mit Meyers Engagement als Trainer in der Baller League zusammenhängen könnte. Dort betreut er das Team FC Nitro, das am Montag, den 3. März, in die neue Saison startet. Inwiefern diese Tätigkeit mit seiner Position in Babelsberg kollidierte, bleibt unklar. André Meyer war vor seiner Zeit beim SV Babelsberg unter anderem als Trainer beim Halleschen FC, FC Erzgebirge Aue, Berliner AK und FSV Union Fürstenwalde aktiv.

Sportliche Lage bleibt angespannt

Der SV Babelsberg 03 muss nun schnell eine Lösung auf der Trainerposition finden. Die Mannschaft steht vor entscheidenden Wochen, in denen es darum geht, sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten. Mit nur sechs Siegen in 21 Spielen läuft die Saison bisher eher durchwachsen. Die nächste Partie gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 2. März wird zeigen, wie das Team auf die Trennung reagiert.

Die Verantwortlichen in Babelsberg stehen vor der Aufgabe, eine Lösung für die Trainerposition zu finden. Ob ein Interimstrainer installiert oder direkt ein Nachfolger präsentiert wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Entwicklung der Mannschaft muss in der zweiten Saisonhälfte stabilisiert werden.