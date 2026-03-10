Paukenschlag: SSV Ulm und Stephan Schwarz gehen getrennte Wege

– Foto: Imago

In den kommenden Wochen werden die beiden Vorstände Dominik Schwärzel und Robert Holzer die Geschäfte der SSV Ulm 1846 Fussball GmbH & Co. KGaA übergangsweise führen und gleichzeitig mit der erforderlichen Sorgfalt und Ruhe die Position der Geschäftsführung neu besetzen.

Grund dafür sind unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Entwicklung sowie die strategische und inhaltliche Ausrichtung des SSV Ulm 1846 Fussball in der Zukunft. Stephan Schwarz war seit 01.12.2025 Geschäftsführer der Spatzen, nun endet seine Zeit in Ulm auf eigenen Wunsch, nachdem die Ansichten über die Gegenwart und Zukunft nicht mehr in ausreichendem Maß übereinstimmten.

Vorstandsvorsitzender Dominik Schwärzel: „Wir haben in den letzten Tagen und Wochen viele Gespräche geführt, die stets respektvoll und auf Augenhöhe waren. Gemeinsam sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Zusammenarbeit in der Zukunft für beide Seiten nicht mehr sinnvoll ist und haben uns deshalb auf eine sofortige Trennung geeinigt. Ich möchte mich bei Stephan Schwarz für seinen Einsatz bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Wir werden in den nächsten Wochen nun mit einem klaren Profil und aber mit der nötigen Ruhe eine Lösung erarbeiten, mit der wir unseren Klub in die Zukunft führen.“

Stephan Schwarz: „Ich möchte mich bei allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, dem Trainerteam, der Mannschaft und der Geschäftsstelle für die intensive Zusammenarbeit bedanken. Unsere Vorstellungen für die Zukunft gingen leider auseinander, sodass dieser Schritt der richtige für alle ist. Dem Verein und der Mannschaft wünsche ich nur das Beste.“