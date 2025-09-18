Paukenschlag: SSV Ulm stellt Trainer Robert Lechleiter frei

Der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball hat mit sofortiger Wirkung seinen Cheftrainer Robert Lechleiter freigestellt. Dazu haben sich Geschäftsführung und Vorstand nach intensiven Gesprächen entschieden.
Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen verbunden mit den Ergebnissen aus den bisherigen sechs Ligaspielen haben den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben.
Robert Lechleiter hatte die Mannschaft am 11. März 2025 übernommen und in den verbleibenden neun Spielen mit einem Punkteschnitt von 1,22 beinahe noch vor dem Abstieg bewahrt.
Zuvor war der 45-jährige bereits NLZ-Leiter und Cheftrainer der U19 beim SSV.
Auch die beiden Co-Trainer Matthias Lust und Christoph Kappel wurden von ihren Aufgaben entbunden.
Bis auf Weiteres wird U19-Trainer Moritz Glasbrenner das Training übernehmen und auch am Sonntag beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg auf der Spatzen-Bank sitzen. Ihm zur Seite stehen Max Kohlenberg sowie weiterhin Torwarttrainer Holger Betz, Athletiktrainer Tim Gulde und Analyst Patrick Waltenberger.
Parallel laufen die Gespräche mit Nachfolge-Kandidaten.
Vorstand und Geschäftsführer Markus Thiele: „Leider waren wir kurzfristig zu diesem Schritt gezwungen. Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, da wir Robert außerordentlich schätzen. Er hat die Mannschaft im Frühjahr in einer sehr schwierigen Situation übernommen, einen neuen Geist geweckt und noch nahe an den Klassenerhalt geführt. Wir danken ihm, Matthias und Christoph für ihren Einsatz.“
Vorstandsmitglied Thomas Oelmayer: „Nach dem großen Umbruch im Sommer ging die Entwicklung leider in die falsche Richtung. Und die Gespräche nach dem Spiel in Saarbrücken ließen uns keine andere Wahl, als sofort zu handeln.“
Vorstandsmitglied Alexander Schöllhorn: „Die Gespräche mit den Nachfolge-Kandidaten laufen bereits. Wir haben dafür ein klares Profil und eine klare Vorstellung und werden uns die nötige Zeit nehmen, um den idealen Cheftrainer auszuwählen. Bis dahin hat Moritz unser volles Vertrauen.“
Robert Lechleiter: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir der Verein entgegengebracht hat. Leider ist der Start nicht so verlaufen wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft eine gute Saison spielen wird. Ich wünsche allen Mitarbeitern und Fans des SSV viel Erfolg für die Zukunft.“