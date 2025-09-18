– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Paukenschlag: SSV Ulm stellt Trainer Robert Lechleiter frei Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen verbunden mit den Ergebnissen aus den bisherigen sechs Ligaspielen haben den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben. Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Ulm Robert Lechleiter

Der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball hat mit sofortiger Wirkung seinen Cheftrainer Robert Lechleiter freigestellt. Dazu haben sich Geschäftsführung und Vorstand nach intensiven Gesprächen entschieden.

Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen verbunden mit den Ergebnissen aus den bisherigen sechs Ligaspielen haben den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben.

Robert Lechleiter hatte die Mannschaft am 11. März 2025 übernommen und in den verbleibenden neun Spielen mit einem Punkteschnitt von 1,22 beinahe noch vor dem Abstieg bewahrt. Zuvor war der 45-jährige bereits NLZ-Leiter und Cheftrainer der U19 beim SSV.

Auch die beiden Co-Trainer Matthias Lust und Christoph Kappel wurden von ihren Aufgaben entbunden. Bis auf Weiteres wird U19-Trainer Moritz Glasbrenner das Training übernehmen und auch am Sonntag beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg auf der Spatzen-Bank sitzen. Ihm zur Seite stehen Max Kohlenberg sowie weiterhin Torwarttrainer Holger Betz, Athletiktrainer Tim Gulde und Analyst Patrick Waltenberger.