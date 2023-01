Paukenschlag! SpVgg Feldmoching trennt sich von gesamter sportlicher Leitung und zwei Spielern Quintett verlässt Bezirksligisten

Auch der ehemalige Trainer schweigt. „Das ist alles sehr frisch. Dazu will ich erstmal keine Aussagen tätigen“, sagt Gökhan Karakaya zum überraschenden Ende beim Tabellenzweiten der Bezirksliga Nord. Osman Öztürk war am Dienstag telefonisch nicht erreichbar, um Stellung zur Demission zu nehmen.

„Wir hatten am Sonntag eine Sitzung. Spätestens nächste Woche Montag wird der neue Trainer bekanntgegeben“, sagt Harald Linseisen, 1. Vorstand der SpVgg Feldmoching. Am Donnerstag würde erstmal mit der Mannschaft gesprochen werden. Gründe für den überraschenden Abschied des gesamten Trainerteams nannte Linseisen nicht.

Trotzdem gibt es in der Winterpause einen Bruch, und was für einen! Gleich fünf Akteure und Verantwortliche werden die Spielvereinigung verlassen. Allen voran Trainer Gökhan Karakaya und der sportliche Leiter Osman Öztürk, der die Spielvereinigung in 15 Partien der laufenden Saison zudem als Kapitän aufs Feld geführt hat. Außerdem verabschieden sich Ismail Sahmurat (Co-Trainer), Mehmet Köse (15 Einsätze) und Enis Derbazi (zwölf Einsätze).

Gökhan Karakaya und Osman Öztürk: halbes Jahrzehnt zusammen im Team

Seit Ende der Saison 2017/18 spielte Öztürk unter Karakaya, der in seiner ersten Saison den Abstieg in die Kreisliga nicht mehr verhindern konnte. Der Wiederaufstieg in die Bezirksliga gelang dafür nur eine Saison später. Letzten Sommer verpasste die SpVgg den Sprung in die Landesliga nur knapp. Am Ende der Saison standen Feldmoching auf Platz vier, punktgleich mit dem SVN Lerchenau unter hinter den Übermannschaften aus Jetzendorf und Dachau.

In dieser Saison schaut es eigentlich besser aus. Die Feldmochinger haben nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Pfaffenhofen und stehen auf dem Relegationsrang.

Aber nicht nur für Karakaya dürfte das Aus bei der SpVgg ein harter Schlag sein. Öztürk selbst ist sogar noch länger im Verein. Seit 2013 kommt er auf 178 Partien mit 39 Treffern, sechs Assists und 15 Nominierungen in die Elf der Woche. In der Saison 2017/18 übernahm er zusätzlich den Posten als sportlicher Leiter. Wohin Karakaya, Öztürk, Sahmurat, Köse und Derbazi gehen werden, ist ungewiss.