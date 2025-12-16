Paukenschlag: Sofortige Trainertrennung in der Regionalliga

Der Greifswalder FC und Cheftrainer Markus Zschiesche haben sich nach offenen und konstruktiven Gesprächen einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Entscheidung basiert auf einer gemeinsamen Bewertung der sportlichen Gesamtsituation und der Überzeugung, dass ein neuer Impuls zur Winterpause neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen kann.

Daniel Gutmann, Geschäftsführer: „Wir haben uns intensiv und verantwortungsvoll mit der sportlichen Entwicklung der Mannschaft in der Hinrunde auseinandergesetzt. In den gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein personeller Impuls zur Winterpause sinnvoll sein kann, um die Ziele für die Rückrunde bestmöglich anzugehen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir danken Markus Zschiesche ausdrücklich für sein Engagement, seine Professionalität und wünschen ihm privat wie beruflich alles Gute für die Zukunft.“