Paukenschlag: Sofortige Trainertrennung in der Regionalliga

Eine Trainertrennung gibt es in der Regionalliga Nordost. Dies teilt der Greifswalder FC dazu mit:
Der Greifswalder FC und Cheftrainer Markus Zschiesche haben sich nach offenen und konstruktiven Gesprächen einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Entscheidung basiert auf einer gemeinsamen Bewertung der sportlichen Gesamtsituation und der Überzeugung, dass ein neuer Impuls zur Winterpause neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen kann.
Daniel Gutmann, Geschäftsführer: „Wir haben uns intensiv und verantwortungsvoll mit der sportlichen Entwicklung der Mannschaft in der Hinrunde auseinandergesetzt. In den gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein personeller Impuls zur Winterpause sinnvoll sein kann, um die Ziele für die Rückrunde bestmöglich anzugehen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir danken Markus Zschiesche ausdrücklich für sein Engagement, seine Professionalität und wünschen ihm privat wie beruflich alles Gute für die Zukunft.“
Markus Zschiesche hatte die Trainerposition beim Greifswalder FC im Oktober 2024 übernommen, das Team stabilisiert und die Saison mit dem GFC auf Tabellenplatz sechs abgeschlossen. In der laufenden Spielzeit belegt der Greifswalder FC nach wechselhaften Leistungen zur Winterpause Rang 14.
Über die Nachfolge auf der Position des Cheftrainers wird der Verein noch vor Weihnachten informieren. Das weitere Trainerteam bleibt von der Entscheidung unberührt und wird seine Arbeit in den bisherigen Funktionen fortsetzen.
