Paukenschlag! Scherz und SC Fliesteden trennen sich überraschend

Knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt trennen sich die Wege von Matthias Scherz und dem SC Fliesteden. Der Landesliga-Aufsteiger und der frühere Bundesliga-Profi verständigten sich am Donnerstagabend einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit.
„Der SC Fliesteden und Matthias Scherz haben sich gestern einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, teilte der Verein mit. „Hintergrund dieser Entscheidung sind unüberbrückbare Differenzen zwischen Trainer und Mannschaft in Bezug auf die sportliche Ausrichtung und die weitere Entwicklung des Teams.“
Der 53-Jährige, der in seiner aktiven Karriere 291 Spiele für den 1. FC Köln absolvierte, hatte den damaligen Bezirksligisten im November 2024 übernommen und die Mannschaft in einem Foto-Finish in die Landesliga geführt. Dort steht Fliesteden nach acht Spielen mit 14 Punkten auf Rang fünf und spielt bislang eine starke Saison. Dennoch kam es nun zur Trennung.
Der Verein würdigte in seiner Mitteilung ausdrücklich Scherz’ Verdienste: „Wir bedanken uns herzlich bei Matthias für das große Engagement, die geleistete Arbeit und den Einsatz – sowohl im sportlichen Bereich als auch im Umfeld des Vereins. Besonders hervorzuheben ist der gemeinsam erreichte Aufstieg in die Landesliga, der einen wichtigen Meilenstein in der jüngeren Vereinsgeschichte darstellt.“
Bis auf Weiteres wird das Team von Co-Trainer Maik Engelhardt, Oliver Mödder und Tobias Kalscheuer betreut. Am Sonntag steht für die Mannschaft in der heimischen CTJ-Arena das nächste Ligaspiel an – gegen den SV Kurdistan Düren, der aktuell den zehnten Tabellenplatz belegt.