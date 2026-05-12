Paukenschlag: Regionalligist verpflichtet Ex-Profi als neuen Trainer

– Foto: Stefan Fiebiger

Die Regionalligamannschaft des FSV 63 Luckenwalde wird ab der neuen Saison 2026/2027 von Patrick Weiser trainiert. Der ehemalige Bundesliga-Profi und Fußballlehrer hat seinen familiären Lebensmittelpunkt in Berlin und ist derzeit Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt. Er tritt damit die Nachfolge vom derzeitigen Coach Michael Braune an, der bekanntlich zum brandenburgischen Ligarivalen SV Babelsberg 03 im Sommer wechselt.

Patrick Weiser sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das in meine Person gesetzte Vertrauen. Ich werde alles daran setzen und wünsche mir, dass wir die erfolgreichen vergangenen Jahre gemeinsam fortführen!“

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, sagt: „Patrick bringt große Erfahrung in der Förderung junger Spieler mit und hat im Fußball, auch durch seine Karriere auf dem Platz, schon viel erlebt. Er hat eine klare Vorstellung in der Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam, die von Fleiß und Kommunikation geprägt ist. Seine Spielidee und Prinzipien passen unserer Ansicht nach sehr gut zu unserem Verein. In den Gesprächen war seine Lust auf diese Aufgabe deutlich spürbar.“