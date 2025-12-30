Paukenschlag: Regionalligist trennt sich vom Trainer

Einen Trainerwechsel gibt es beim Regionalligisten SV Babelsberg 03. Dies teilt der Verein dazu mit:
Babelsberg 03 trennt sich von Ronny Ermel / Bisherige Co-Trainer übernehmen erste Mannschaft
Nach ausgiebiger Analyse der sportlichen Entwicklung in der aktuellen Saison beurlaubt der SV Babelsberg 03 Cheftrainer Ronny Ermel und entbindet ihn vorzeitig von seinen Aufgaben.
Die erste Mannschaft wird ab sofort von den bisherigen Co-Trainern Johannes Lau und Daniel Frahn trainiert. Auch Torwarttrainer Nico Hinz bleibt im Stab. Trotz starker Auswärtsbilanz (Tabellenplatz 4) reagieren die Vereinsverantwortlichen auf eine historisch schlechte Heimbilanz in der aktuellen Regionalliga-Saison (nur ein Sieg) und fehlende Konstanz in diesen Spielen.
"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir schätzen Ronny Ermel sehr, gerade auch menschlich. Wir danken Ronny Ermel ausdrücklich für sein Engagement, seine Professionalität und wünschen ihm für seine private wie berufliche Zukunft alles Gute. Wir sind überzeugt von der Qualität der Mannschaft, sehen sie jetzt aber auch noch mehr in der Pflicht, diese konstant auf den Platz zu bringen – auswärts wie auch bei Heimspielen", sagt Paul Bachmeyer.
Ronny Ermel hatte die Position des Cheftrainers beim SV Babelsberg 03 Ende Februar 2025 übernommen und einen Vertrag bis Saisonende. Ermel führte 03 ins Viertelfinale des Landespokalwettbewerbs, wo unsere Mannschaft im November unglücklich an Energie Cottbus scheiterte. In der laufenden Regionalliga-Spielzeit belegt der SVB nach wechselhaften Leistungen zur Winterpause Rang 12.
In der anstehenden vierwöchigen Wintervorbereitung sollen die Grundlagen geschaffen werden, um erfolgreich in die verbleibenden Rückrundenspiele zu gehen. Johannes Lau wird als A+Lizenzinhaber als Cheftrainer fungieren. Lau und Daniel Frahn sind langjährig im Verein tätig und genießen für die Aufgabe das Vertrauen von sportlicher Leitung und Vorstand.