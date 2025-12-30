Paukenschlag: Regionalligist trennt sich vom Trainer

Die erste Mannschaft wird ab sofort von den bisherigen Co-Trainern Johannes Lau und Daniel Frahn trainiert. Auch Torwarttrainer Nico Hinz bleibt im Stab. Trotz starker Auswärtsbilanz (Tabellenplatz 4) reagieren die Vereinsverantwortlichen auf eine historisch schlechte Heimbilanz in der aktuellen Regionalliga-Saison (nur ein Sieg) und fehlende Konstanz in diesen Spielen.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir schätzen Ronny Ermel sehr, gerade auch menschlich. Wir danken Ronny Ermel ausdrücklich für sein Engagement, seine Professionalität und wünschen ihm für seine private wie berufliche Zukunft alles Gute. Wir sind überzeugt von der Qualität der Mannschaft, sehen sie jetzt aber auch noch mehr in der Pflicht, diese konstant auf den Platz zu bringen – auswärts wie auch bei Heimspielen", sagt Paul Bachmeyer.