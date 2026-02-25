Paukenschlag: Regionalligist SV Babelsberg 03 mit neuem Trainer In der Saison 2026/2027 übernimmt Michael Braune, der momentan der Trainer beim Ligarivalen FSV 63 Luckenwalde ist. von red/pm · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Fiebiger/Lukas Thoms

Der SV Babelsberg 03 aus der Regionalliga Nordost hat Michael Braune als neuen Cheftrainer ab der Saison 2026/2027 verpflichtet und damit frühzeitig einen wichtigen Pflock für die Planung der neuen Spielzeit eingeschlagen. Er löst damit Johannes Lau ab, der derzeit der Trainer der Babelsberger ist.

Paul Bachmeyer, Vorstand Sport und Vorstandsvorsitzender, sagt in der Pressemitteilung des Vereins: "Wir freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Michael Braune. Er steht für eine sehr klare und mutige Spielidee, hohe Professionalität und sehr gute Arbeit mit jungen Spielern.“ Michael Braune hat in den letzten Jahren beim Regionalliga-Rivalen FSV 63 Luckenwalde mit seiner akribischen Arbeit bewiesen, dass er Mannschaften weiterentwickeln und stabilisieren kann. In seiner Zeit als Cheftrainer hat er gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort immer wieder Teams geformt, die in der starken Liga konkurrenzfähig waren.

"Micha soll einen elementaren Teil dazu beitragen, dass wir uns kontinuierlich entwickeln – bei der Spielkultur, der Arbeit mit jungen Talenten und letztlich darin, das Maximale aus unseren Bedingungen zu holen", so Paul Bachmeyer, Vorstand Sport und Vorstandsvorsitzender, in der Mitteilung des Vereins weiter. Braune und der SVB haben einen Zwei-Jahres-Vertrag geschlossen. Bachmeyer ergänzt in seinem offiziellen Statement: "Wir hatten in den letzten Wochen sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit Micha und auch dem FSV 63 Luckenwalde und sind froh, dass wir nun für beide Vereine frühzeitig in der Saisonplanung Klarheit haben. Für unser Team gilt nun aber erst einmal der volle Fokus auf die verbleibenden 15 Spiele der Rückrunde. Wir wollen diese erfolgreich bestreiten und vor allem die Hinrunde im Karli vergessen machen."