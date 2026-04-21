Paukenschlag: Oberligist und Trainer trennen sich im Sommer

– Foto: Carsten Trebuth

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd in den vergangenen Wochen reichlich Boden gut gemacht im Abstiegskampf, die Formkurve zeigt klar nach oben. Für Normannias Vorstandsmitglied Marco Biegert und Sportdirektor Stephan Fichter ist dies schließlich der richtige Zeitpunkt gewesen, eine wegweisende Entscheidung für den Oberligisten zu verkünden.

Im Sommer wird eine lange Verbindung ihr Ende finden: Zlatko Blaskic und die Normannia werden sich nach dieser Saison trennen, darauf habe man sich Anfang der Woche geeinigt, wie Fichter sagt. „Nach gründlicher Analyse sind wir zu dem Entschluss gekommen, auf der Trainerposition im Sommer einen neuen Impuls setzen zu wollen“, so Fichter.

Den Klassenerhalt in der Oberliga traut man Blaskic ohne Wenn und Aber zu, sonst hätte man diese Trennung nicht zu diesem Zeitpunkt bekanntgegeben. „Das gesamte Präsidium ist davon überzeugt, dass Zlatko und die Mannschaft den Klassenerhalt schaffen werden. Zlatko wird immer in unserer Vereinschronik verankert sein, er ist mit uns aufgestiegen – und so oft sind wir in unserer Geschichte noch nicht in die Oberliga aufgestiegen. Dieser Aufstieg und die aktuelle Zugehörigkeit zur Oberliga wird immer mit seinem Namen verbunden sein“, sagt Biegert wertschätzend.

Blaskic selbst hat die Entscheidung mit Fassung aufgenommen: „Das gehört zum Fußball dazu. Jetzt werden wir aber in den restlichen Spielen alles daran setzen, um die Oberliga ein drittes Mal zu halten und ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen werden.“ Der Kroate war im Dezember 2019 zur Normannia gekommen, hat die Mannschaft damals im Winter von Holger Traub übernommen. Seitdem ging es mit der Normannia stetig bergauf, wenn man die Corona-Pandemie einmal ausklammert. Mittelfristig wollte man zurück in die Oberliga, was schließlich im Sommer 2023 gelingen sollte.