Paukenschlag: Oberligist trennt sich sofort von Trainer und Co-Trainer SSV Reutlingen hat Trainer Alexander Strehmel und Co-Trainer Daniel Bogdanovic von ihren Aufgaben entbunden.

Beim Oberligisten SSV Reutlingen gibt es eine Trainertrennung. Das teilt der Verein dazu mit:

Trennung von Trainerteam Strehmel und Bogdanovic



Der SSV Reutlingen und die Verantwortlichen der ersten Mannschaft – Cheftrainer Alexander Strehmel und Co-Trainer Daniel Bogdanovic – haben nach gemeinsamen Gesprächen die sportliche Situation intensiv bewertet und sind zu der Überzeugung gelangt, dass für die Weiterentwicklung der Mannschaft ein neuer Impuls notwendig ist. In diesem Zuge endet die Zusammenarbeit mit beiden Trainern. In den vergangenen Wochen haben die Verantwortlichen des SSV gemeinsam mit Alex Strehmel die sportliche Situation ausführlich analysiert. Bereits Ende September fand ein Gespräch statt, in dem die Ausgangslage offen bewertet wurde. Leitgedanke dabei war, Entscheidungen so zu treffen, dass sie der langfristigen Entwicklung des Vereins dienen.

Unter Strehmels Leitung gelang dem SSV 05 in der Saison 2024/25 der Klassenerhalt – ein wichtiger Schritt in einer Phase, in der Stabilität und Verlässlichkeit zentrale Faktoren waren. Gleichzeitig wurden mehrere Talente aus dem eigenen Nachwuchs erfolgreich in die Mannschaft integriert. Einige entwickelten sich zu festen Bestandteilen des Teams, was die Bedeutung der nachhaltigen Entwicklungsarbeit im Übergang von der Jugend in den Herrenbereich unterstreicht. Der Verein befindet sich weiterhin in einer strukturellen und organisatorischen Neuaufstellung. In vielen Bereichen werden wichtige Fortschritte erzielt, um den SSV Reutlingen dauerhaft stabil aufzustellen und die begonnene Konsolidierung zu vertiefen. Vor diesem Hintergrund fiel die gemeinsame Entscheidung, im sportlichen Bereich neue Akzente zu setzen.