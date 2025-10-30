Paukenschlag: Oberligist trennt sich sofort vom Trainer

Nach einem intensiven Jahr endet die Zusammenarbeit zwischen dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und Trainer Haris Krak sofort. Der Verein spricht von einer einvernehmlichen Trennung, doch die Entscheidung fällt in einer sportlich heiklen Phase. Der Blick richtet sich nun auf das Kellerduell in Denzlingen, wo die Mannschaft neue Impulse dringend braucht.

"In beiderseitigem Einvernehmen haben Haris und wir uns heute geeinigt, die Zusammenarbeit sofort zu beenden. Die Mannschaft braucht neue Impulse, interimsweise werden unsere beiden Co-Trainer und unser sportlicher Leiter Mario di Biccari die Mannschaft am Samstag beim wichtigen Auswärtsspiel in Denzlingen betreuen. Über alles Weitere halten wir euch die kommenden Tage auf dem Laufenden! Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Haris für die geleistete Arbeit und wünschen alles erdenklich Gute für die Zukunft!"

Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist am heutigen Donnerstag eine Ära zu Ende gegangen. Der Verein und Trainer Haris Krak haben sich auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. In der offiziellen Vereinsmitteilung heißt es:

Der Ton der Mitteilung ist respektvoll – Ausdruck einer Trennung, die zwar sportlich notwendig, emotional aber schmerzhaft ist.

Bilanz eines engagierten Trainers

Der 45-jährige Haris Krak übernahm die 08er mit großen Ambitionen, konnte die Erwartungen jedoch zuletzt nicht erfüllen. In der laufenden Saison 2025/26 steht der Verein mit einer Bilanz von 2 Siegen, 6 Unentschieden und 6 Niederlagen auf Rang 17 der Oberliga Baden-Württemberg. Nur der FC Denzlingen steht aktuell schlechter da.

Bereits in der vergangenen Saison 2024/2025 hatte Krak mit 12 Siegen, 7 Unentschieden und 15 Niederlagen den Verein im Mittelfeld gehalten. Zuvor war er lange Jahre beim TV Oeffingen tätig, wo er über acht Spielzeiten hinweg kontinuierlich arbeitete und die Mannschaft aus der Bezirksliga in die Landesliga führte. Dort zeigte Krak mit wechselnden Erfolgen, aber stets großem Engagement, dass er Mannschaften entwickeln kann.

Die Tabelle zeigt die Realität

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen steckt tief im Tabellenkeller. Mit 12 Punkten aus 14 Spielen liegt die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz.

Ein Duell um die Zukunft

Am Samstag (1. November, 14 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim FC Denzlingen an – einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Es ist ein Duell, das über die Richtung der kommenden Wochen entscheiden könnte. Interimsweise werden die Co-Trainer gemeinsam mit Sportleiter Mario di Biccari an der Seitenlinie stehen.