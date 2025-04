Paukenschlag: Oberligist präsentiert einen neuen Trainer

Neuanfang auf der Ostalb Mit einem klaren Signal in Richtung Zukunft hat der VfR Aalen die Verpflichtung von Beniamino Molinari als neuen Cheftrainer bekanntgegeben. Der 44-Jährige tritt sein Amt zur Saison 2025/26 an und soll den Traditionsverein in der Oberliga Baden-Württemberg neu ausrichten. Molinari erhält einen Vertrag bis Sommer 2027 – ein deutliches Zeichen des Vertrauens in seine fachliche und menschliche Kompetenz.

Erste Schritte bei Normannia Gmünd

Beniamino Molinari, geboren am 13. Mai 1980 in Schwäbisch Gmünd, besitzt die UEFA-A-Lizenz. Seine Trainerkarriere begann Molinari beim 1. FC Normannia Gmünd, wo er von der Saison 2014/15 bis 2016/17 in der Verbandsliga Württemberg tätig war. In dieser Zeit erzielte er unter anderem 15 Siege in seiner Debütsaison sowie 13 Erfolge in der Spielzeit 2015/16. Die Jahre in Gmünd legten das Fundament für seine weitere Entwicklung an der Seitenlinie.

Aufstieg zur Oberliga mit Backnang und Essingen

Zur Saison 2017/18 wechselte Molinari zur TSG Backnang in die Oberliga Baden-Württemberg. In 35 Partien feierte er 13 Siege und sammelte weitere Erfahrung auf höherem sportlichem Niveau. Noch erfolgreicher gestaltete sich seine Zeit beim TSV Essingen, den er von Januar 2019 bis Juni 2021 betreute. In 54 Spielen erzielte Molinari mit einem Punkteschnitt von 1,91 eine der besten Quoten seiner bisherigen Laufbahn. In der Saison 2020/21 führte er das Team zu zehn Siegen in zwölf Spielen.