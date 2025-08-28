Paukenschlag nach emotionalem Gespräch: SE Freising trennt sich von Trainer Schmidbauer

Fußball-Bezirksligist SE Freising hat sich von Coach Alexander Schmidbauer getrennt. Vorerst übernimmt nun der Co-Trainer das Kommando.

Freising – Erst sechs Spieltage ist die Saison in der Bezirksliga Nord alt. Doch es gibt bereits die erste Trainerentlassung – und dafür sorgte ausgerechnet der SE Freising und damit einer der Aufstiegsfavoriten: Der Verein trennte sich am Mittwoch mit sofortiger Wirkung von seinem Coach Alexander Schmidbauer (36).

Der Zeitpunkt mutet außergewöhnlich früh an. Aber nach sechs Ligaspielen liegen die Lerchenfelder Fußballer sieben Punkte hinter der Tabellenspitze – ein zu großer Abstand für das Selbstverständnis eines Clubs, der oben mitmischen will. „Wir saßen sehr lange zusammen und haben ein emotionales Gespräch geführt“, berichtet Freisings neuer Sportdirektor Andreas Schlechta gegenüber dem Tagblatt. „Am Ende hatten wir jedoch nicht die Hoffnung, dass es sich zeitnah bessert.“

Freisinger Spiel wirkte taktisch nicht ausgereift

Es sei nichts Zwischenmenschliches gewesen, betont Schlechta. Letztlich waren sie beim SEF aber schon unzufrieden: mit den Ergebnissen und ­– das deckt sich mit Einschätzungen der Zuschauer – auch mit der Spielweise. Talentierte Fußballer haben die Lerchenfelder ohne Zweifel in ihren Reihen. Bis dato wirkte bei den Gelb-Schwarzen aber vieles sehr unstrukturiert und taktisch nicht ausgereift. Die Domstädter waren zu leicht auszurechnen, etwa von der SpVgg Kammerberg im Derby am Dienstag (1:2) oder vom TSV 54-DJK München am Freitag davor (2:2).

So geht es jetzt beim SEF weiter

Demnächst wollen die Eintracht-Verantwortlichen einen neuen Coach präsentieren. Bis dahin übernimmt – mindestens in den kommenden beiden Liga-Spielen sowie im Pokal nächste Woche – Co-Trainer Christoph Glas (ausführlicher Bericht folgt).