Paukenschlag nach drei Niederlagen! Slaven Skeledzic verlässt Türkgücü München

Slaven Skeledzic, der ehemalige Co-Trainer von Miroslav Klose, verlässt Türkgücü München nach nur drei Spielen. – Foto: Privat

Regionalliga-Absteiger Türkgücü München zieht den Schlussstrich: Nach nur drei Spielen verlässt Slaven Skeledzic den Verein.

München – Das ist ein echter Hammer! Bereits nach drei Spielen in der Bayernliga Süd gehen Türkgücü München und Trainer Slaven Skeledzic getrennte Wege. 0:1 gegen Erlbach, 0:6 gegen Kirchanschöring sowie 0:3 gegen Landsberg – der Saisonstart nach dem Abstieg aus der Regionalliga verlief alles andere als optimal. Kein einziger Treffer, null Punkte und der letzte Tabellenplatz führten dazu, dass die im Sommer fast komplett neu zusammengestellte Mannschaft nun ohne Trainer dasteht. Ein Nachfolger steht bislang noch nicht fest. Slaven Skeledžić verlässt Türkgücü München einvernehmlich

Die Pressemitteilung von Türkgücü München: „Türkgücü München und Cheftrainer Slaven Skeledžić haben sich einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Wir danken Slaven für seinen Einsatz, seine Arbeit und sein Engagement für unseren Verein und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute. Über die Nachfolge auf der Trainerposition und die weitere sportliche Ausrichtung werden wir euch in den kommenden Tagen informieren.“ Fr., 08.08.2025, 19:00 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. Türkgücü München Türkgücü Mün 3 0 Abpfiff