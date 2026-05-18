Paukenschlag: MSV Neuruppin trennt sich von Trainer Dietmar Demuth

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Der MSV Neuruppin hat auf die sportliche Misere reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Dietmar Demuth getrennt. Nach dem Verlust der Tabellenführung durch eine Heimniederlage gegen die BSG Stahl Brandenburg soll nun Jan Kistenmacher das Saisonziel, den Aufstieg, absichern.

Es ist ein harter Schritt in einer entscheidenden Saisonphase: Der MSV Neuruppin zieht die Reißleine und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Dietmar Demuth. Die Vereinsführung reagiert damit unmittelbar auf die jüngste sportliche Talfahrt. „Die Mannschaft wirkte zuletzt ideenlos. Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass unser Team einen neuen Impuls benötigt, um die gesteckten Ziele noch zu erreichen“, erklärt Stefan Prüfer, der sportliche Leiter des Brandenburgliga-Teams, in einer Pressemitteilung des Vereins. Erst am Sonnabend hatte der MSV durch eine bittere Heimniederlage gegen die BSG Stahl Brandenburg die Tabellenführung verspielt. Ein schwerer Schlag für den Verein, dessen klares Saisonziel der Aufstieg in die Oberliga bleibt.

Ein vertrauter Rückkehrer übernimmt das Traineramt

Um den dringend benötigten Umschwung zu erzwingen und das Saisonziel doch noch zu realisieren, setzt der Verein auf eine interne und bewährte Lösung. Bis zum Ende der laufenden Saison übernimmt ab sofort Jan Kistenmacher die Mannschaft. Kistenmacher ist an alter Wirkungsstätte bestens bekannt, da er bereits in der Vergangenheit als Trainer in Neuruppin tätig war. Zuletzt unterstützte er schon das Team von Demuth, sodass er die Mannschaft ohne lange Eingewöhnungszeit anführen kann.

Große Dankbarkeit trotz des bitteren Endes

Trotz der harten Entscheidung blickt der Verein mit viel Respekt auf die gemeinsame Zeit zurück. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Dietmar Demuth für die geleistete Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für den MSV Neuruppin. Unter seiner Führung war es in der letzten Saison gelungen, die Mannschaft in einer schwierigen sportlichen Situation vor dem Abstieg zu bewahren und den Verein anschließend wieder in die Spitzengruppe der Liga zu führen. Der sportliche Leiter Stefan Prüfer unterstreicht die Verdienste des scheidenden Trainers nochmals deutlich in der Pressemitteilung: „Dietmar Demuth hat maßgeblichen Anteil an der insgesamt positiven sportlichen Entwicklung der vergangenen Monate. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“