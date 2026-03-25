Paukenschlag: Lok Leipzig strauchelt gegen Zehlendorf, BFC verliert Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Nachholspiele. von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Fiebiger

In der Regionalliga Nordost standen heute wegweisende Nachholspiele auf dem Programm, die das Klassement ordentlich durchwirbelten. Während der Spitzenreiter einen völlig unerwarteten Dämpfer hinnehmen musste, zeigten die Mannschaften im Tabellenkeller und im Mittelfeld in hochemotionalen Duellen, dass in dieser Liga jeder Punkt bis zur letzten Sekunde hart erkämpft werden muss.

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Der FSV Zwickau hat seine Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte untermauert und einen Heimsieg gegen Hertha BSC II eingefahren. Die Weichen für den Erfolg der Hausherren wurden bereits in der ersten Halbzeit gestellt, als sich die Berliner Gäste selbst schwächten. In der 33. Minute sah Elias Decker vom Hertha BSC II die Rote Karte. Zwickau nutzte die numerische Überlegenheit noch vor dem Pausenpfiff aus: In der 41. Minute erzielte Andrey Startsev den Führungstreffer zum 1:0. Die Entscheidung in dieser emotional geführten Partie fiel kurz nach dem Wiederanpfiff, als Theo-Gunnar Martens in der 49. Minute zum 2:0-Endstand traf.

– Foto: Imago Images

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Im Volksstadion musste sich der Greifswalder FC der spielstarken Reserve des 1. FC Magdeburg geschlagen geben. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt legten druckvoll los: Leon Mergner erzielte in der 31. Minute die Führung zum 0:1, die Joonas Frenzel in der 39. Minute auf 0:2 ausbaute. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Greifswaldern noch einmal Hoffnung auf, als Bastian Strietzel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch in der zweiten Halbzeit sorgte Robert Leipertz in der 58. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand für die Entscheidung. ---

Die VSG Altglienicke bewies Moral und drehte einen Rückstand gegen den abstiegsbedrohten FC Eilenburg in einen emotionalen Heimsieg. Zunächst gingen die Gäste in der 31. Minute durch Jeronimo Mattmüller mit 0:1 in Führung. Erst in der zweiten Halbzeit fanden die Berliner die passende Antwort: Sydney Mohamed Sylla markierte in der 67. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Partie kippte endgültig, als Jonas Nietfeld in der 76. Minute zum 2:1 traf. Den Schlusspunkt setzte erneut Sydney Mohamed Sylla, der in der 85. Minute mit dem Tor zum 3:1-Endstand alles klar machte. ---

Die Sensation des Abends ereignete sich im Bruno-Plache-Stadion, wo der Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig dem Tabellenschlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf unterlag. Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der die Leipziger Fans noch auf einen Erfolg hofften, nahm das Unheil seinen Lauf. In der 63. Minute brachte Nasuhi Noah Jones die Berliner Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Nur sieben Minuten später, in der 70. Minute, erhöhte Ben Schulz auf 0:2 und besiegelte damit die sechste Saisonniederlage für die Lokomotive. Trotz der Pleite bleibt Leipzig mit 61 Punkten an der Spitze, während Zehlendorf mit nun 14 Zählern wertvollen Boden im Abstiegskampf gutmacht. ---