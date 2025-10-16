Paukenschlag: Landesliga-Trainer tritt sofort zurück

Beim TV Echterdingen herrscht Krisenstimmung. Nach einer sportlich desolaten Phase und dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz der Landesliga, Staffel 2, hat Trainer Valentin Haug seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Der 38-Jährige, einst Spieler und später Trainer des Vereins, zieht damit die Konsequenzen aus einer langen Durststrecke.

Valentin Haug war über Jahre hinweg ein fester Bestandteil des TV Echterdingen. Als Spieler prägte er den Klub, als Trainer coachte er das Team in der vergangenen Saison in der Verbandsliga. Nach dem Abstieg in die Landesliga endet nun seine Zeit beim Verein abrupt. Der 38-Jährige hat seinen Posten mit sofortiger Wirkung niedergelegt – ein Schritt, der tief trifft. Nicht nur sportlich, sondern auch emotional.

Vom Verbandsliga-Abstieg zur Landesliga-Krise

Die sportliche Bilanz der vergangenen Jahre erklärt, warum der Druck zuletzt groß wurde. In der Verbandsliga-Saison 2024/25 holte Haug als Cheftrainer lediglich vier Siege bei sechs Unentschieden und 20 Niederlagen. Der bittere Abstieg war kaum abzuwenden. In der laufenden Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 2, setzte sich der Negativtrend fort: Nach neun Spielen stehen zwei Siege und sieben Niederlagen zu Buche. Mit gerade einmal sechs Punkten belegt der TV Echterdingen den 15. und damit vorletzten Tabellenplatz.

Eine Liga, die keine Fehler verzeiht

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie hart der Wettbewerb in der Landesliga ist. An der Spitze marschieren Mannschaften wie der TSV Köngen, der SV Waldhausen und der 1. FC Eislingen, während im Tabellenkeller die Luft dünn wird. Der TV Echterdingen kämpft dort Seite an Seite mit dem SC Geislingen und dem MTV Stuttgart um jeden Punkt. Hinter dem Team liegt eine Serie von Rückschlägen, die Spuren hinterlassen hat.

Zahlen, die ein ernüchterndes Bild zeichnen

Seit dem Beginn seiner Tätigkeit als Co-Trainer in der Saison 2023/24 zeigte sich zwar zeitweise eine positive Entwicklung – damals holte das Team zehn Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen. Doch in den folgenden Spielzeiten verschlechterte sich die Bilanz dramatisch. Die aktuelle Ausbeute von 2-0-7 steht sinnbildlich für die Unsicherheit im Spiel und den fehlenden Erfolg.

Der Blick nach vorn: Neuanfang oder Neusturz?

Der Rücktritt von Valentin Haug hinterlässt beim TV Echterdingen eine Lücke – sportlich wie menschlich. Am kommenden Sonntag wartet mit dem MTV Stuttgart ein richtungsweisendes Duell. Die Mannschaft muss sich nun ohne ihren bisherigen Trainer beweisen und den Schalter umlegen, um den Absturz in die Bezirksliga zu verhindern.