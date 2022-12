Paukenschlag: Komplett-Rücktritt der TG Dragon-Vorstandschaft Tuncay Seker, Turgay Mus und Yusuf Yüce stellen ihre Ämter beim Kreisklassisten mit soforitger Wirkung zur Verfügung

Tuncay Seker, Turgay Mus und Yusuf Yüce, die in den vergangenen fünf Jahre die Geschicke des Klubs leiteten, erklärten ihren sofortigen Rückzug. Ex-Landesligaspieler Yüce, der im sportlichen Bereich der maßgebende Mann war, hat seit geraumer Zeit gesundheitliche Probleme. "Ich habe seit eineinhalb Jahren immer wieder mal leichte Lähmungserscheinungen, die mit Infusionen behandelt werden. Zuletzt haben die aber nicht mehr wie gewünscht angeschlagen, da ich vermutlich auch zu viel Stress habe. Deshalb habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, sportlich kürzer zu treten", berichtet der 43-Jährige. Auch Tuncay Senker, der in Deggendorf einen Döner-Laden betreibt, hat das Handtuch geworfen. "Ich habe große Personalprobleme und stehe gefühlt rund um die Uhr in meinem Laden. Deshalb kann ich den Vorstandschaftsposten nicht mehr länger ausüben. Dem Verein werde ich aber weiterhin eng verbunden und auch als Sponsor erhalten bleiben", informiert der Unternehmer.





Turgay Mus, der 2021 die Fusion mit den Dragons-Baseballern entscheidend vorangetrieben hat, wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Gerüchte, dass es es im Klub interne Reibereien gibt, kommentierte Yusuf Yüce wie folgt: "In jedem Verein gibt es mal Schwierigkeiten oder verschiedene Meinungen. Grundsätzlich sind wir für die Zukunft sehr gut gerüstet. Wir stehen sportlich gut da und die Pläne für den Sportplatzbau sind in der Schublade. Ich bin überzeugt, dass sich schon bald eine neue Führungsmannschaft finden wird. Es gibt genug fähige Mitglieder, die bereit sind, sich zu engagieren." Durchaus etwas skeptisch zeigt sich Trainer Murat Demür: "Wir wurden gestern über die aktuelle Entwicklung informiert. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird."