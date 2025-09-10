Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Lupo Martini
Paukenschlag in Wolfsburg: Lupo trennt sich von Trainer Tusch
Nur fünf Spiele nach Saisonbeginn ist für Ludger Tusch beim Oberligisten USI Lupo Martini Schluss. Co-Trainer Ante Rezic übernimmt interimsmäßig.
Die Verantwortlichen des Oberligisten USI Lupo Martini Wolfsburg haben die Reißleine gezogen und sich überraschend von Trainer Ludger Tusch getrennt. Der 57-Jährige hatte das Team erst im Januar übernommen und im Frühjahr zum Klassenerhalt geführt. Nach nur einem Punkt aus den ersten fünf Saisonspielen zog der Verein nun die Konsequenzen.
„Das Ergebnis war, dass wir unten rauskommen müssen, um nicht in akute Abstiegsnot zu geraten“, sagte der erste Vorsitzende Luciano Mileo der Wolfsburger Allgemeine. Man habe die Entwicklung der letzten Wochen analysiert und sei zu dem Schluss gekommen, dass ein Impulswechsel notwendig sei.
Tuschs Bilanz in der neuen Saison ist ernüchternd: Vier Niederlagen, nur ein Punkt, und dabei gerade einmal zwei erzielte Tore. Vor allem das jüngste 0:1 gegen Spitzenreiter Delmenhorst enttäuschte die Klubführung. Zwar lobte Mileo die Arbeit des Trainers grundsätzlich: „Man hat ihm unsere Gedanken vermittelt, er hat gut gearbeitet.“ Doch „am Ende zählt das Ergebnis“.