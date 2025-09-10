Paukenschlag in Wolfsburg: Lupo trennt sich von Trainer Tusch

Tuschs Bilanz in der neuen Saison ist ernüchternd: Vier Niederlagen, nur ein Punkt, und dabei gerade einmal zwei erzielte Tore. Vor allem das jüngste 0:1 gegen Spitzenreiter Delmenhorst enttäuschte die Klubführung. Zwar lobte Mileo die Arbeit des Trainers grundsätzlich: „Man hat ihm unsere Gedanken vermittelt, er hat gut gearbeitet.“ Doch „am Ende zählt das Ergebnis“.

Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Ante Rezic das Amt. Schon am kommenden Sonntag steht mit dem Auswärtsspiel beim TSV Wetschen ein richtungweisendes Duell im Tabellenkeller an.