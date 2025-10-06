Paukenschlag in Westernkotten: Trotz Platz 4 tritt Trainer zurück

Mit dem SuS Bad Westernkotten ist in der Landesliga Staffel 2 zu rechnen. Dies wurde früh deutlich, als der Verein aus dem Fußball-Kreis Lippstadt vor zwei Monaten den drei Klassen höher spielenden SC Wiedenbrück aus dem Westfalenpokal warf. Auch in der Meisterschaft lief weitgehend alles nach Plan, als Mitte September Spitzenreiter Gemania Salchendorf die erste Saisonniederlage zugefügt wurde.

Am gestrigen Sonntag setzte es jedoch die zweite Pleite in Folge. Dem 1:2 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg folgte ein 0:2 beim BSV Menden. Kurz nach Spielschluss gab Coach Christian Nolte seinen Rücktritt bekannt, wie die Lokalpresse "Der Patriot" berichtet. Dies wurde aus Mannschaftskreisen bestätigt.