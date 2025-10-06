 2025-10-02T08:44:29.515Z

– Foto: Matthias Reinhardt

Paukenschlag in Westernkotten: Trotz Platz 4 tritt Trainer zurück

Kürzlich war noch ein Pokalcoup gegen einen Regionalligisten gelungen.

Mit dem SuS Bad Westernkotten ist in der Landesliga Staffel 2 zu rechnen. Dies wurde früh deutlich, als der Verein aus dem Fußball-Kreis Lippstadt vor zwei Monaten den drei Klassen höher spielenden SC Wiedenbrück aus dem Westfalenpokal warf. Auch in der Meisterschaft lief weitgehend alles nach Plan, als Mitte September Spitzenreiter Gemania Salchendorf die erste Saisonniederlage zugefügt wurde.

Am gestrigen Sonntag setzte es jedoch die zweite Pleite in Folge. Dem 1:2 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg folgte ein 0:2 beim BSV Menden. Kurz nach Spielschluss gab Coach Christian Nolte seinen Rücktritt bekannt, wie die Lokalpresse "Der Patriot" berichtet. Dies wurde aus Mannschaftskreisen bestätigt.

Gestern, 15:00 Uhr
BSV Menden
BSV MendenBSV Menden
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
2
0
Abpfiff

Aktuell liegt noch kein Statement eines Vereinsfunktionärs vor. Es ist derzeit völlig unklar, warum Nolte hingeschmissen hat. Der 42-Jährige war seit Sommer 2022 in Westernkotten tätig.

Tabellarisch rangiert der SuS Bad Westernkotten immer noch auf Platz 4, hat auf Salchendorf nun aber bereits acht Punkte Rückstand. Wie in den vergangenen Jahren könnte die Vizemeisterschaft zu einer Aufstiegsrunde führen. Hier beträgt der Rückstand nur drei Zähler auf Borussia Dröschede.

Aufrufe: 06.10.2025, 14:38 Uhr
