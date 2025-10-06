Paukenschlag in Westernkotten: Coach Nolte tritt zurück [UPDATE]

Am Sonntag setzte es jedoch die zweite Pleite in Folge. Dem 1:2 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg folgte ein 0:2 beim BSV Menden. Kurz nach Spielschluss gab Coach Christian Nolte seinen Rücktritt bekannt, wie die Lokalpresse "Der Patriot" berichtet. Dies wurde aus Mannschaftskreisen bestätigt.

Mit dem SuS Bad Westernkotten ist in der Landesliga Staffel 2 zu rechnen. Dies wurde früh deutlich, als der Verein aus dem Fußball-Kreis Lippstadt vor zwei Monaten den drei Klassen höher spielenden SC Wiedenbrück aus dem Westfalenpokal warf. Auch in der Meisterschaft lief weitgehend alles nach Plan, als Mitte September Spitzenreiter Gemania Salchendorf die erste Saisonniederlage zugefügt wurde.

Aktuell liegt noch kein Statement eines Vereinsfunktionärs vor. Es ist derzeit völlig unklar, warum Nolte hingeschmissen hat. Der 42-Jährige war seit Sommer 2022 in Westernkotten tätig.

Tabellarisch rangiert der SuS Bad Westernkotten immer noch auf Platz 4, hat auf Salchendorf nun aber bereits acht Punkte Rückstand. Wie in den vergangenen Jahren könnte die Vizemeisterschaft zu einer Aufstiegsrunde führen. Hier beträgt der Rückstand nur drei Zähler auf Borussia Dröschede.

Geschäftsführer André Pionke war bislang für FuPa Westfalen nicht zu erreichen. Dafür hat nun Christian Nolte selbst ausführlich zu seinem plötzlichen Rücktritt ein Statement abgegeben:

"Danke für alles! Ich habe mich dazu entschieden meine Arbeit beim SuS Bad Westernkotten mit sofortiger Wirkung zu beenden. Es handelt sich dabei um keinen Aktionismus, sondern um eine wohlüberlegte Entscheidung, die seit längerer Zeit zunehmend in mir gereift ist. Es hat nichts mit den jüngsten beiden Niederlagen zu tun. Rein sportlich gesehen, würden wir zeitnah auch wieder Punkte und Siege erspielen- ohne jeden Zweifel. Das haben wir in der Vergangenheit bereits oft genug bewiesen.

Die Gründe für meinen Rücktritt obliegen unterschiedlichen inhaltlichen Punkten, in denen ich mich persönlich nicht mehr wiederfinde und ich meine Trainerarbeit dadurch bedingt nicht weiter fortsetzen möchte. In vertraulichen Gesprächen habe ich den Vorstand des SuS Bad Westernkotten am Montagmorgen darüber informiert und meine Gründe offen benannt, nachdem ich bereits am Sonntag das Trainer- und Betreuerteam und die Mannschaft über meine Entscheidung informiert habe.

Bereits vor ein paar Wochen wollte ich erstmalig von meinem Amt zurücktreten, doch habe ich mich damals noch davon überzeugen lassen meine Tätigkeit zunächst weiter fortzusetzen. Ich bedanke mich beim Verein, dem Vorstand und der Mannschaft für die gute, vertrauensvolle und stets erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre. Das beinhaltet Platz 3 aus der abgelaufenen Saison, die zweimalige Auszeichnung zur fairsten Mannschaft der Landesliga, den Kreispokalsieg, saisonübergreifend 21 ungeschlagenen Pflichtspiele in Pokal und Meisterschaft und den besonderen und unvergesslichen Pokalsiegen gegen den SV Lippstadt 08 und den SC Wiedenbrück, sowie dem größten Spiel der Vereinsgeschichte gegen den FC Gütersloh.

Ich gehe voller Stolz und werde all die Menschen, die mich in den letzten Jahren begleitet und unterstützt haben, immer in guter Erinnerung behalten. Nie geht man so ganz. 😉"