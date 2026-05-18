Paukenschlag in Wenzenbach: Günter Brandl wirft hin Unmittelbar vor der anstehenden Landesliga-Relegation trennen sich die Wege des Bezirksliga-Vizemeisters und seines Erfolgstrainers von Florian Würthele · Heute, 06:59 Uhr · 0 Leser

Günter Brandls Schaffen beim SV Wenzenbach findet nach knapp zwei Jahren ein abruptes Ende. – Foto: Thomas Schneider

Die Gerüchte machten Richtung Sonntagabend schnell die Runde im Regensburger Raum: Günter Brandl soll nicht mehr Trainer beim SV Wenzenbach sein. Am späten Abend bestätigte der Vereinsvorsitzende Matthias Beier gegenüber FuPa dieses Gerücht. Der Vizemeister der Bezirksliga Süd und sein 63-jähriger Übungsleiter gehen getrennte Wege. Und zwar nicht erst am Saisonende, sondern ab sofort. Ein Paukenschlag!

Die Trennung ging von Brandl selbst aus. Der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz teilte den Verantwortlichen am Sonntagnachmittag mit, dass er seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung auflöst. Vor Beginn der Frühjahrsrunde hatten sich Verein und Trainer noch auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Es wäre die dritte gemeinsame Saison gewesen. Kurios ist der Zeitpunkt. Übermorgen, am Mittwochabend, bestreiten die Wenzenbacher nämlich das erste Relegationsspiel zur Landesliga. Zu Gast am Jahnweg ist der mittelfränkische Bezirksliga-Vize SV Eintracht Alesheim. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt tun sich bei den Oberpfälzern nun andere Baustellen auf.



Die Verantwortlichen des SVW um Matthias Beier und Stefan Scherr äußerten sich auf Nachfrage noch nicht zu den Umständen des Brandl-Aus. Ein Statement wird aber noch abgegeben. Über die Hintergründe lässt sich bis dato nur spekulieren. Die Vermutung liegt nahe, dass die Ziele des ehemalige Zweitliga-Trainers des SSV Jahn Regensburg und die des SV Wenzenbach beziehungsweise der Mannschaft auseinander driften.





Mit der Verpflichtung von Günter Brandl als künftigen Cheftrainer sorgte der Verein vor den Toren Regensburgs im Februar 2024 für Aufsehen. Unter der Regie des Irlbachers schloss Wenzenbach die Vorsaison als Vierter der Bezirksliga Süd ab. Diese Platzierung wurde in der aktuellen Saison mit der Vizemeisterschaft nochmal getoppt. Erst am letzten Spieltag war klar, dass die Kicker vom Jahnweg dem neuen Meister TSV Kareth-Lappersdorf den Vortritt lassen müssen. Egal wie die anstehende Relegation endet: Es ist schon jetzt die erfolgreichste Spielzeit in der Vereinsgeschichte des SV Wenzenbach. Trainer Brandl wird das Saisonfinale allerdings nicht mehr mitbestreiten.