Paukenschlag in Weißenfels: Nächster Trainerwechsel im Sommer

Seit dem vergangenen Wochenende hat der SSC Weißenfels die Landesmeisterschaft wieder in eigener Hand. Nach zuletzt zwei Remis des 1. FC Lok Stendal in Folge kann der Saalesportclub, der selbst acht der letzten neun Partien gewonnen hatte, wieder aus eigener Kraft den Titel in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt erreichen. Doch bei all dem sportlichen Erfolg der vergangenen Wochen vermeldete der SSC am Mittwochabend einen Paukenschlag.