Paukenschlag in Vilzing: Trainer Kirschbaum verabschiedet sich

Thorsten Kirschbaum ist nicht mehr Trainer der DJK Vilzing. – Foto: Florian Würthele

Überraschung und Paukenschlag bei der DJK Vilzing! Der Oberpfälzer Regionalligist muss nach einem fulminanten Saisonstart mit neun Punkten aus den ersten drei Partien einen unerwarteten, großen personellen Rückschlag verkraften. Der bisherige Chefcoach Thorsten Kirschbaum hat sich am Samstagnachmittag nach dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II (1:0) von der Mannschaft und den Fans verabschiedet. Der 39-Jährige steht den Schwarzgelben ab sofort nicht mehr als Trainer zur Verfügung. Vilzings Erfolgscoach nimmt ein Angebot aus dem Profibereich an; über den Namen des neuen Vereins haben alle beteiligten Parteien Vertraulichkeit vereinbart bis zur offiziellen Präsentation.

„Die Entwicklung hat uns natürlich völlig unerwartet getroffen. Der Abschied von Kirsche bedeutet freilich einen herben Verlust für uns", gibt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer in einer Pressemitteilung unverblümt zu. „Die Entscheidung ist aber natürlich auf der anderen Seite total nachvollziehbar. Wir haben ja im Grunde vom ersten Tag an die Arbeit von Kirsche erlebt. Es war recht schnell klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er mit seinen Qualitäten mal im Profibereich aufschlägt. Dass das tatsächlich jetzt in diesem Sommer noch der Fall ist, damit hat keiner gerechnet, denke ich – von dieser unerwarteten großen Chance waren wohl alle ziemlich überrascht“, führt Vilzings langjähriger Funktionär weiter aus.



„So schade der Abschied auch ist, uns freut es auf der anderen Seite sehr und wir sind richtig stolz, dass Kirsche diese Chance bekommen hat. Diese hat er sich total verdient. Für seine neue Aufgabe und seine weitere Karriere wünschen wir ihm nur das Beste, und zugleich möchten wir ganz herzlich bedanken für die tolle Arbeit der letzten 14 Monate. Kirsche hat als Sportfachmann und als Mensch einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen – wenn er es sich einrichten kann, freuen wir uns über jeden künftigen Besuch von ihm bei uns. Und auch dieser Transfer ist im Grunde einmal mehr durchaus eine Bestätigung unserer Arbeit. Es ist nicht wirklich überraschend, dass unsere Erfolge und die Art und Weise, wie wir spielen, anderen viel größeren Vereinen nicht verborgen bleiben“, gibt Dachauer Einblicke in die aktuelle Gemütslage.





Auch für Thorsten Kirschbaum selbst war die Situation der letzten Tage keine einfache: „Die Zeit bei der DJK Vilzing wird für mich immer etwas Besonderes bleiben. Der Verein hat mir das Vertrauen geschenkt, erstmals als Cheftrainer in der Regionalliga Verantwortung zu übernehmen. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich durfte hier mit einer außergewöhnlichen Mannschaft, engagierten Menschen und einem besonderen Umfeld arbeiten. Umso schwerer fällt mir dieser Abschied. Gleichzeitig bietet sich mir aber die Möglichkeit, den nächsten Schritt im Profifußball zu gehen. Diese Chance möchte ich nutzen. Ich wünsche der DJK Vilzing von Herzen alles Gute und werde den Verein mit großer Dankbarkeit und vielen schönen Erinnerungen verlassen“, gibt Kirschbaum zu seinem Abschied zu Protokoll.



„Wir haben die Mannschaft am Samstagabend darüber informiert, dass am Montag der Trainingsbetrieb ganz normal fortgesetzt wird. Alles Weitere besprechen wir dann in den kommenden Tagen“, informiert Dachauer abschließend. Die DJK Vilzing muss sich also nun unmittelbar nach Saisonstart auf Trainersuche begeben.



