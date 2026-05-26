Paukenschlag in Todenbüttel – Schneider nicht mehr Trainer

Eike Schneider ist nicht mehr Trainer beim SV GW Todenbüttel. – Foto: Olaf Wegerich

Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Der SV GW Todenbüttel hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainerteam getrennt. Dabei hatte sich der Verbandsligist im November des letzten Jahres noch mit Trainer Eike Schneider und seinem Co-Trainer Christopher Spirius auf eine Vertragsverlängerung bis in den Sommer 2027 verständigt.

Hinsichtlich der Trennung äußerte sich Torben Paulsen der 1. Vorsitzende beim SV GW Todenbüttel gegenüber YOUKICK wie folgt: "Nach Gesprächen mit der Mannschaft und dem Trainerteam sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, der 1. Herren zur kommenden Saison einen neuen Impuls zu geben. Daher haben wir uns mit Eike Schneider und Christoper Spirius auf eine Trennung verständigt.

Wir bedanken uns bei beiden für den großen Einsatz und Engagement in den vergangenen 2 1/2 Jahren. Dank den beiden spielt die 1. Herren mittlerweile wieder in der Verbandsliga. Vom schwierigen Weg zum Aufstieg inklusive Meisterschaft bis hin zum wichtigen Klassenerhalt in der vergangenen Saison hatten beide einen großen Anteil an der sportlichen Entwicklung der Mannschaft.“