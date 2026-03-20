Paukenschlag in Rieden: Bernd Scheibel legt Traineramt nieder

Bernd Scheibel (rechts) ist nicht mehr Trainer des Kreisligisten 1. FC Rieden. – Foto: Richard Weigert

Wie Abteilungsleiter Gerhard Schnabel am Donnerstag gegenüber Oberpfalz-Medien erklärte, seien ausschließlich berufliche Gründe für diesen Schritt ausschlaggebend. Scheibel habe ein neues Aufgabengebiet bekommen und schaffe es zeitlich einfach nicht mehr, mit dem von ihm gewohnten Herzblut und großer Hingabe seine Trainertätigkeit auszuführen. Es habe sich einfach ein zeitliches Problem ergeben, er habe schon gemerkt, dass er es nicht mehr immer pünktlich ins Training schaffe, erklärte der Spartenleiter weiter. Dass der Verein mit Bernd Scheibel gerne weiter zusammengearbeitet hätte, ist klar, eine Verlängerung seines Kontrakts über diese Saison hinaus war ja - wie eingangs erwähnt – schon in trockene Tücher gewickelt.



Dass der Zeitpunkt des Rücktritts von Scheibel natürlich eher weniger erfreulich für den FCR ist, dürfte klar sein. Der letztjährige Vizemeister liegt zum Re-Start erneut aussichtsreich im Rennen um die Aufstiegsplätze und hat zudem die Chance, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den Mitkonkurrenten TSV Königstein richtig dick ins Geschäft zu kommen. Der überraschende Rückzug Scheibels zu diesem Zeitpunkt der Saison sei nun natürlich nicht optimal, erklärt der Riedener Fußballboss weiter. Er hoffe nun darauf, dass die Truppe jetzt noch enger zusammenrücke und für den gezwungenermaßen scheidenden Coach noch einmal alles in die Waagschale werfe.



