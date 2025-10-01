Paukenschlag in Reichenberg

Der Verein gibt bekannt, dass Cheftrainer Alfred Brüggler, der den Posten seit knapp neun Jahren mit Herz und Kompetenz bekleidete, sowie Mario Schöfberger (spielender Co-Trainer, 2,5 Jahre im Amt) und Edin Fazlic (Co-Trainer, hoch geschätztes Mitglied des Vereins) ihre Funktionen einvernehmlich niederlegen.

Im Mittelpunkt dieser Entscheidung steht das Wohl des Vereins: Das Trio macht bewusst den Weg frei, um neuen Schwung zu ermöglichen und die positive Entwicklung fortzusetzen. Die Inhalte eines fünfstündigen, sehr emotionalen internen Gesprächs bleiben vertraulich.

Sportlicher Leiter Maier Reinhard würdigt die Verdienste des Trainerteams:

„Alfred ist eine Vereinslegende. Neun Jahre lang hat er mit unermüdlichem Einsatz und großer Fachkompetenz unseren Weg geprägt. Mario und Edin haben mit enormer Loyalität und Energie angepackt – wir sind ihnen zutiefst dankbar.“

Sportlicher Leiter Kevin Brüggler ergänzt:

„Dieses Trainerteam hat Kultur geschaffen: Respekt, Hingabe und Zusammenhalt. Dass sie jetzt bewusst Platz machen, zeigt ihren Charakter – immer das Beste für den Verein im Blick.“

Stimmen der Trainer

Cheftrainer Alfred Brüggler:

„Ich durfte fast neun Jahre diese Mannschaft begleiten – das macht mich stolz und dankbar. Der Verein steht immer über der Person; jetzt ist der richtige Zeitpunkt, neue Impulse zu ermöglichen.“

Spielender Co-Trainer Mario Schöfberger:

„Die 2,5 Jahre waren für mich sportlich und menschlich eine besondere Zeit. Danke an alle, die mitgezogen haben. Wir übergeben geordnet und mit gutem Gefühl.“

Co-Trainer Edin Fazlic:

„Ich habe mich hier vom ersten Tag an wertgeschätzt gefühlt. Gemeinsam haben wir viel bewegt. Jetzt ist es richtig, frische Ideen hereinzulassen – im Sinne des Vereins.“

Ausblick

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Alfred Brüggler, Mario Schöfberger und Edin Fazlic für Einsatz, Leidenschaft und die erzielten Erfolge.

Maier Reinhard: „Wir sagen Danke – für unzählige Stunden, kluge Entscheidungen und offene Herzen. Wir wünschen euch für die Zukunft nur das Beste.“

Informationen zum weiteren Vorgehen und zur zukünftigen sportlichen Ausrichtung werden zeitnah kommuniziert. Bis dahin bittet der Verein um Verständnis, dass interne Details des gemeinsamen Gesprächs nicht öffentlich gemacht werden.