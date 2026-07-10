Paukenschlag in Regenstauf: Trainer Seufert wirft hin

Thorsten Seufert (links) ist nicht mehr Trainer des TB/ASV Regenstauf. – Foto: Thomas Schneider

Persönliche Gründe veranlassten Seufert zu seiner Entscheidung. „Es gab nicht explizit irgendeinen Vorfall“, betont Michael Aicher, Vorstand Sport beim TB/ASV Regenstauf. Für die Verantwortlichen sei das „komplett überraschend“ gekommen und sie bedauern die abrupte Trennung: „Aus unserer Sicht hat alles gepasst. Darum sind wir ja mit ihm in die neue Saison gegangen. Wir waren bei der Verpflichtung letztes Jahr von ihm überzeugt – und es hat auf Anhieb gepasst. Thorsten war immer da, hat akribisch und sachlich gearbeitet. Durch seine ruhige Art hat er gut zu uns gepasst und Ruhe reingebracht. Auch von der Mannschaft her haben wir uns stabilisiert. Es gab wenig Fluktuation im Kader. Nichtsdestotrotz kommen wir natürlich seinem Wunsch nach“, so Aicher. Unter Seuferts Führung spielte die Mannschaft eine starke Saison und mischte lange im Meisterschaftsrennen der Bezirksliga Süd mit. Am Ende kam der Ex-Landesligist hinter Kareth-Lappersdorf und Wenzenbach als Tabellendritter ins Ziel. Nach gut einem Jahr trennen sich die Wege von Verein und Trainer nun wieder.



Was sagt Thorsten Seufert selbst zu seiner Amtsniederlegung? „Mir ist die Entscheidung alles andere als leicht gefallen, weil ich mit der Mannschaft sehr gern zusammengearbeitet habe. Es hat mit der Mannschaft null komma null zu tun. Die Entscheidung hat ausdrücklich keine sportlichen Gründe. Wir haben eine super Saison gespielt. Die Punktzahl der letzten Saison hätte in den Vorjahren oftmals zum Aufstieg gereicht. Deshalb war der Schritt für mich nicht einfach. Es ist eine wohlüberlegte Entscheidung, die über einen gewissen Zeitraum gereift ist, und kein Schnellschuss. Letztlich war für mich die notwendige Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben. Volles Vertrauen ist für mich die Grundlage. Wenn diese Basis fehlt, kann ich die Aufgabe des Cheftrainers nicht mehr so ausüben, wie ich es von mir erwarte. Ich habe die Entscheidung so getroffen, weil ich überzeugt bin, dass Ehrlichkeit der bessere Weg ist als irgendwas fortzuführen, wo ich innerlich nicht mehr dahinterstehe. Natürlich wünsche ich der Mannschaft, dem Verein und allen Beteiligten sportlich wie persönlich alles Gute“, sagt der 42-jährige Fußballtrainer, der im Raum Kelheim lebt, im Gespräch mit FuPa.



