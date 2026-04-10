Paukenschlag in Pirna: Nico Kessler tritt zurück – Löwe übernimmt Nach sechs Niederlagen in Folge zieht der Cheftrainer des Sachsenliga-Schlusslichts die Konsequenzen. Ein lila-weißes Urgestein soll nun die Rettung einleiten. von PM/red · Heute, 08:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roy Fischer

Der VfL Pirna-Copitz kommt in der laufenden Saison nicht zur Ruhe. Nach einer anhaltenden sportlichen Talfahrt, die den Verein auf den letzten Tabellenplatz der Sachsenliga drückte, gibt es nun einen Wechsel an der Seitenlinie. Nico Kessler, der insgesamt fünf Jahre lang die Geschicke beim VfL leitete (unterbrochen durch eine Station bei Chemie Dohna), hat sein Amt zur Verfügung gestellt.

Der Verein reagierte umgehend auf die neue Situation und präsentierte eine interne Lösung. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es dazu: „Der VfL Pirna-Copitz wird bis auf Weiteres von Viktor Löwe trainiert – der 27-Jährige, der bislang als Co-Trainer fungierte, übernimmt die Landesliga-Mannschaft mit sofortiger Wirkung interimsweise. Er wird die Lila-Weißen somit auch beim Heimspiel am Samstag, den 11. April 2026, um 15 Uhr, gegen die SG Handwerk Rabenstein betreuen.

Damit hat der Verein auf den Rücktritt von Nico Kessler reagiert – der bisherige Cheftrainer war am Donnerstagnachmittag auf eigenen Wunsch von seinem Amt zurückgetreten. Vorstand, Geschäftsführung und Sportliche Leitung des VfL haben dem Rücktrittswunsch entsprochen, danken Nico Kessler für sein Engagement bei den Lila-Weißen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Eine Herkulesaufgabe für das Eigengewächs Mit Viktor Löwe übernimmt ein Mann, der den Verein „atmet“. Der 27-Jährige schnürte über viele Jahre selbst die Fußballschuhe für die Copitzer, bevor er nach seiner aktiven Laufbahn direkt in den Trainerstab wechselte. Dass er nun in dieser prekären Lage Verantwortung übernimmt, unterstreicht seine tiefe Verbundenheit zum Club.