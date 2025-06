Paukenschlag in Parsberg: Stefan Weber nicht mehr Trainer

„Ich bedaure diese Entwicklung und die damit verbundene Entscheidung sehr. Stefan hat seit seinem Amtsantritt beim TV Parsberg viele positive Impulse gesetzt, die Mannschaft spielerisch deutlich weiterentwickelt und große Spuren seines Wirkens hinterlassen. Trotz der schwierigen Corona-Situation während der Saison 2019/2021 hat er die Mannschaft zusammen mit David Treese als Co-Trainer übernommen und wir konnten die Kreisliga halten und das ist sehr eng mit Stefan und David verbunden. Was danach folgte, war ein sportliches Kunststück mit diesem Trainerteam. Von der Kreisliga in der Saison 21/22 direkt als Meister in die Bezirksliga und nach zweimal Vizemeister in der Bezirksliga ging es in der Saison 23/24 in die Landesliga. Die abgelaufene Landesliga-Saison 2024/25 war von Höhen und Tiefen geprägt und wir konnten letztendlich die Klasse in einer emotionalen Relegation nicht halten. Ich danke Stefan für die immer loyale und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für seinen weiteren sportlichen wie privaten Weg alles Gute“, so 1. Abteilungsleiter Thomas Moser.



„Wir können Stefan für die letzten fünf Jahre nur danken. Er hat eine klare Spielphilosophie und hat das Team in den vergangenen Spielzeiten positiv weiterentwickelt. Durch seine akribische Arbeit konnten alle handelnden Personen profitieren. Ich wünsche Stefan privat und beruflich nur das Beste und bin mir sicher, dass man sich wiedersieht“, ergänzt der sportliche Leiter und Co-Trainer David Treese.



Einhergehend mit der Entscheidung Stefan Weber freizustellen, wird David Treese in Zukunft ausschließlich das Amt des sportlichen Leiters und des 2. Abteilungsleiters weiterführen. Der TV Parsberg informiert ebenso über den Rücktritt des 1. Abteilungsleiters Thomas Moser. Aufgrund der turbulenten und durchaus herausfordernden letzten Wochen hat er entschieden, den bereits feststehenden Rückzug als Abteilungsleiter zum Oktober 2025, jetzt vorzuziehen. Die Führung der Abteilung übernehmen die verbleibenden Mitglieder der Abteilungsleitung bis zu den Neuwahlen im Oktober 2025.