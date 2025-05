Paukenschlag in Obercastrop: Chefcoach Allali tritt bei Wacker zurück

Durchaus mit Ambitionen ganz oben anzugreifen, ist mehr als die Vizemeisterschaft für den SV Wacker Obercastrop nicht mehr realistisch. Bekanntlich ist Platz 2 dieses Jahr "wertlos", da der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) entschieden hat, dass der DSC Arminia Bielefeld II den Platz des Westfalenliga-Vizemeisters in der Oberliga Westfalen einnimmt.

Doch anstatt eines ruhigen Saisonausklangs hat es beim Herner Verein, der seit 2020 erstmals in der Vereinsgeschichte in der Westfalenliga spielt, offensichtlich geknallt. Nach einer Mannschaftssitzung hat Chefcoach Zouhair Allali keine Grundlage mehr für eine weitere Zusammenarbeit gesehen, so dass er zurückgetreten ist, wie Wacker am heutigen Tage auf Social Media bekanntgegeben hat.