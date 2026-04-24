Paukenschlag in Mühlen! Hinrichs ab Sommer nicht mehr Trainer Im Winter noch den Vertrag verlängert von NK · Heute, 16:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: GW Mühlen

Beim Landesligisten GW Mühlen kommt es im Sommer zu einem überraschenden Trainerwechsel. Andreas Hinrichs wird den Verein nach fünf Jahren verlassen müssen und das in einer sportlich erfolgreichen Phase, in der sich die Mannschaft im oberen Tabellenbereich befindet.

Die Entscheidung kam überraschend und fiel nicht einvernehmlich. Vom Verein wird der Wunsch nach neuen Impulsen als Hauptgrund genannt. Für Hinrichs selbst ist der Schritt jedoch „schwierig nachzuvollziehen“ und kam „wirklich aus heiterem Himmel“, da es zuvor keine Gespräche über eine mögliche Trennung gegeben habe. Co-Trainer Philipp Büssing gab nach der Nachricht bekannt, auch den Verein zu verlassen, da er mit Hinrichs weitermachen wollte und mit der Vorgehensweise nicht einverstanden sei. Auch Oliver Weichers wird nicht mehr Co-Trainer sein. Er hört auf aufgrund einer Weltreise auf. Dafür sollte eigentlich Dominik Grote vom Bezirksligisten Amasya Spor Lohne als Co-Trainer einsteigen, wird diesen Posten dann jedoch auch nicht einnehmen.

Besonders bemerkenswert ist dabei auch der Zeitpunkt. In der Winterpause hatten sich beide Seiten noch auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. „Wenn man neue Impulse setzen möchte, hätte man das auch im Winter sagen können“, ordnet Hinrichs die Situation ein. Sportlich blickt der Trainer auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurück. Die aktuelle Spielzeit gehört zu den stärksten des Vereins, die Mannschaft präsentiert sich geschlossen und leistungsfähig. Entsprechend emotional fiel auch die Reaktion innerhalb des Teams aus, das sich sehr schockiert zeigte, als die Entscheidung am Dienstag vor dem Training kommuniziert wurde.