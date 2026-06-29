Paukenschlag in Mahlsdorf: Lothar Hamann schmeißt hin

Lothar Hamann re – Foto: Arlinghaus

Nach nur einer Saison endet die Zusammenarbeit mit Eintracht Mahlsdorf: Der Sportliche Leiter Lothar Hamann verlässt den Oberligisten zum 30. Juni 2026

Sportchef Lothar Hamann hat seinen Rücktritt erklärt. Wie der 74-Jährige am heutigen Montag gegenüber FuPa Berlin bestätigt, wird er seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter zum 30. Juni 2026 beenden. Nach einer Saison endet damit das Kapitel beim Oberligisten.

Die Zusammenarbeit zwischen Eintracht Mahlsdorf und Lothar Hamann ist nach nur einer Saison beendet. Der erfahrene Fußballfunktionär und ehemaliger Fußballtrainer teilt FuPa Berlin am heutigen Montag mit, dass er sein Amt als Sportlicher Leiter zum 30. Juni 2026 niederlegen wird.

Hamann hat den Posten im Sommer 2025 übernommen. Nach der starken Vorsaison, in der Mahlsdorf den Aufstieg in die Regionalliga erst am letzten Spieltag durch eine 0:1-Niederlage gegen Preussen Berlin verpasst hatte und am Ende den dritten Tabellenplatz belegt, waren die Erwartungen entsprechend hoch.

Mahlsdorf spielt nicht um den Aufstieg mit

Diese Hoffnungen können in der Spielzeit 2025/26 nicht erfüllt werden. Statt erneut im Rennen um den Aufstieg mitzumischen, spielt Mahlsdorf über weite Strecken eine durchschnittliche Saison und beendet diese auf Rang sieben. Im Kampf um die Spitzenplätze spielt das Team keine entscheidende Rolle.

Lothar Hamman zieht sich überraschend zurück

Mit dem Rückzug Hamanns endet das Engagement eines ausgewiesenen Fußballfachmanns. Der heute 74-Jährige verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und war in seiner Laufbahn unter anderem als Chefscout, Sportlicher Leiter, Berater und Trainer tätig. Stationen seiner Karriere waren unter anderem Union Berlin, Hansa Rostock, der Chemnitzer FC, der Torgelower SV Greif, die VSG Altglienicke sowie die TSG Neustrelitz.

Letzte Station war die TSG Neustrelitz

2024 hatte Hamann seine Tätigkeit als Sportchef der TSG Neustrelitz aus privaten Gründen beendet. Nun folgt nach einer Saison auch bei Eintracht Mahlsdorf der nächste Abschied. Wer seine Nachfolge als Sportlicher Leiter antreten wird, ist offen. Ein Vereinstatement von Eintracht Mahlsdorf steht noch aus

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Lothar Hamann

BSV Eintracht Mahlsdorf