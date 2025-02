Paukenschlag in Langstadt: SG trennt sich zum Saisonende von Haberkorn

Langstadt/Babenhausen. Diese Nachricht kommt sehr überraschend: Der designierte Meister der Gruppenliga Darmstadt beendet die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Vereinsangehörigen Alexander Haberkorn, der in seiner aktuell ersten Spielzeit als Spielertrainer eine nahezu makellose Saison mit der Mannschaft erlebt.

Sportlich hätte es kaum besser laufen können: Nach 21 Spieltagen liegt die SG Langstadt/Babenhausen mit 58 von möglichen 63 Zählern ganze 22 Punkte vor der TSV Auerbach, dem "engsten Verfolger". In der Theorie könnte die Meisterschaft schon Ende März auch rechnerisch feststehen. Zudem ist der Gewinn des Kreispokals in Reichweite – durch den Sieg am Sonntag gegen Verbandsligist TS Ober-Roden steht die SG im Halbfinale und hat mit Germania Ober-Roden nur noch einen klassenhöheren Gegner im Wettbewerb.

Doch unmittelbar nach dem Pokalerfolg setzte der sportliche Leiter der SG, Wolfgang Kern, seinen Spielertrainer in Kenntnis, dass sich der Verein keine gemeinsame Zusammenarbeit über den Sommer hinaus vorstellen könne.