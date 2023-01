Archivfoto – Foto: Rafael Bokun

Paukenschlag in Erlinghausen - Coach Müller macht im Sommer Schluss Mit neun Pflichtspielsiegen hat Landesligist RW Erlinghausen das Fußballjahr 2022 beendet und kann in der Rückrunde noch in den Aufstiegskampf zur Westfalenliga eingreifen.

Zudem gehört der Marsberger Ortsteilverein zu den letzten fünf Mannschaften im Westfalenpokal, die einen lukrativen DFB-Pokal-Platz unter sich ausmachen. Aber trotz des großen Erfolgs hat Chefcoach Benedikt Müller gestern Abend Vorstand und Mannschaft darüber informiert, dass er nach reiflicher Überlegung entschieden hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Dies gab der Verein am heutigen Tage bekannt.

"Da sich mein beruflicher Verantwortungsbereich erweitert, meine Frau sich beruflich verändert und wir drei kleine Kinder haben, werde ich es über die Saison hinaus ganz einfach nicht schaffen, den zeitlichen Aufwand zu betreiben, der notwendig ist, um meinen Ansprüchen an eine Tätigkeit als Cheftrainer, der seine Mannschaft weiterentwickeln und erfolgsorientiert arbeiten will, gerecht zu werden", begründet der 36-jährige Müller seinen Entschluss und betont, wie extrem schwer es ihm gefallen ist: „Meine Spieler und der Verein sind mir sehr ans Herz gewachsen. Die Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison ist auf allen Ebenen extrem positiv, und ich bin davon überzeugt, dass die Jungs eine vielversprechende Zukunft vor sich haben. Ich habe aber immer gesagt, dass ich alles nur ganz oder gar nicht mache. Daher kann sich jeder absolut darauf verlassen, dass ich alles dafür gebe, dass wir unsere Ziele erreichen und aus dieser Saison noch das Maximale herausholen. Das steht völlig außer Frage." Sowohl für Teammanager und Co-Trainer Vaidas Petrauskas (53) als auch für den Vorstand und die Mannschaft kam die Entscheidung, auch aufgrund des erfolgreichen Saisonverlaufs, überraschend. Die Gründe sind aber absolut nachvollziehbar und werden auch von allen akzeptiert, schreibt der Verein.