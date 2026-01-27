Paukenschlag in Erbendorf: Scheidler legt Traineramt nieder

Auf der Suche nach einem passenden Nachfolger für „Dauerbrenner“ Roland Lang – er gab im Februar letzten Jahres bekannt, nach insgesamt zwölf Jahren bei den Gelb-Schwarzen seine Zelte zum Saisonende abzubrechen – waren die Verantwortlichen des Kreisligisten in Benjamin Scheidler fündig geworden. Der 42-Jährige, ehemalige Bayern- und Landesligaspieler hatte schon einiges an Trainererfahrung gesammelt. Vor seinem Engagement in Erbendorf war er zwei Jahre als Spielertrainer beim SC Eschenbach tätig, den er zur Meisterschaft in der Kreisklasse West führte. Scheidler wurde als Spielertrainer verpflichtet, sollte den kleinen Umbruch in der Mannschaft mit bewerkstelligen und zudem das Spiel der Steinwaldelf bereichern.



Seit Ende September konnte er wegen einer schweren Verletzung nun nicht mehr auf dem Spielfeld die Fäden beim aktuell Tabellenachten ziehen. Für die Öffentlichkeit überraschend zog er nun – kurz vor Beginn der Vorbereitung auf die Restrückrunde – selbst die Reißleine und beendete die Zusammenarbeit.



Die Entscheidung, aufzuhören, wäre ihm nicht leichtgefallen, begann Scheidler eine offiziell an FuPa gesendete Erklärung, in der er seinen Entschluss begründet: „In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich jedoch feststellen müssen, dass die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit notwendige offene und direkte Kommunikation innerhalb der Mannschaft nicht ausreichend stattgefunden hat. Unterschiedliche Auffassungen wurden nicht im gemeinsamen Austausch geklärt, und sportliche Entscheidungen wurden nicht in dem Maße akzeptiert, wie es für eine vertrauensvolle Trainerarbeit erforderlich ist“, so Scheidler, der gerade deshalb persönlich sehr enttäuscht wäre, da er sich mehr Offenheit, Dialogbereitschaft und gemeinsames Verständnis für Entscheidungen gewünscht hätte.



„Vertrauen, Akzeptanz, Ehrlichkeit und Respekt bilden für mich die Grundlage einer konstruktiven Zusammenarbeit. Da diese Basis nicht mehr gegeben war, sehe ich keine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit und lege deshalb mit sofortiger Wirkung mein Amt als Spielertrainer beim TSV Erbendorf nieder! Ich danke dem Verein sowie der Mannschaft für die gemeinsame Zeit und wünsche allen Beteiligten für die Zukunft alles Gute“, so der exakte Wortlaut des FuPa vorgelegten Statements von Benjamin Scheidler.



Um eine Stellungnahme des Vereins einzuholen, kontaktierte FuPa am Montagabend noch TSV-Spartenleiter Stefan Klamt. Der Erbendorfer Fußballboss bat jedoch darum, erst die Mannschaft über die Hintergründe des Rücktritts zu informieren, bevor er eine offizielle Pressemitteilung erstellen würde. Wer nun kurzfristig die Position des Cheftrainers übernehmen werde, wolle Klamt zeitnah bekannt geben.