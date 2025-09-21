Paukenschlag in der Nachspielzeit – Heimstetten unterliegt Deisenhofen mit dem Schlusspfiff 0:1

Als tief in der Nachspielzeit ein Freistoß des FC Deisenhofen in den Strafraum des SV Heimstetten fliegt, da liegen hinter den 350 Zuschauern bei diesem Landkreisderby in der Bayernliga Süd 92 ereignisarme Minuten. Ehrlich gesagt sind es sogar 92 stinklangweilige Minuten gewesen, in denen es etwa so viele Torraumszenen gab wie freie Tische in den Festzelten auf der kurz zuvor gestarteten Wiesn. Die daher an diesem Nachmittag im Vergleich zur Sportanlage in Deisenhofen wohl das lohnenswertere Ziel gewesen wäre – doch das nur am Rande.

Immerhin: In jener 93. Minute bekommt das Publikum wenigstens noch einen späten Paukenschlag geboten. So landet der Freistoß bei Florian Weber, der die Kugel mit dem ersten gefährlichen Schuss seines FCD in dieser Partie aufs Gehäuse der Gäste bringt. Dort lenkt Keeper Fabian Scherger den Ball per Blitzreflex an die Latte, von wo aus er zurück ins Feld springt – zu Florian Schmid. Und der nimmt aus 14 Metern Maß und zwirbelt das Spielgerät zielgenau ins lange Eck zum 0:1.

Zwar gibt Schiedsrichter Alexander Petzke nach dem Last-Minute-Treffer und einem ausgiebigen Jubel der Platzherren die Partie noch mal frei – doch nur um sie 30 Sekunden später zu beenden. Mit seinem Schlusspfiff kippen die Heimstettner reihenweise zu Boden – teils aus Erschöpfung nach einem Hitzefight bei 30 Grad, teils aber auch aus Enttäuschung.

Dass wir dieses Spiel verlieren, ist einfach nur der Wahnsinn.

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten)

„Dass wir dieses Spiel verlieren, ist einfach nur der Wahnsinn“, ärgert sich SVH- Cheftrainerin Sarah Romert. Schließlich sei der Gegner bis zu dem Treffer in der Nachspielzeit kein einziges Mal gefährlich vors Tor der Gäste gekommen. „Allerdings hätten wir das Spiel auch nicht gewinnen dürfen“, räumt die 30-Jährige ein. „Weil wir offensiv nichts zustandegebracht haben. Wir hatten heute nach vorne keine Power und keine Konzentration. Und man hatte nicht das Gefühl, dass bei uns der Wille da ist, wirklich ein Tor machen zu wollen.“

Dabei ist Heimstetten in der Anfangsphase die klar bessere Mannschaft und nähert sich zumindest ab und zu dem gegnerischen Strafraum an. So lässt sich ein Schuss von Lukas Riglewski mit viel Wohlwollen als erste Halbchance der Partie bezeichnen. Und nach 20 Minuten hat der Co-Spielertrainer des SVH dann auch noch die beste Möglichkeit des ersten Durchgangs, als er einen Eckball direkt auf den langen Pfosten zirkelt, wo ein Deisenhofener Verteidiger soeben noch vor der Linie klären kann.

Und die Gastgeber? Sie finden anfangs überhaupt nicht ins Spiel, leisten sich Fehlpässe im Minutentakt und meiden die gegnerische Hälfte, als hätte ihr Trainer Andreas Pummer jegliche Offensivbemühungen unter Strafe gestellt. Diesem dürftigen Niveau passen sich die Heimstettner mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr an, sodass die Partie zu einer regelrechten Schlaftablette wird.

Erst als sämtliche Beobachter, die noch nicht eingenickt sind, bereits fest mit einem torlosen Remis rechnen, gibt es doch noch einen Aufreger – infolge jenes Freistoßes in der 93. Minute. Dieser führt letztlich zum einzigen Tor des Tages und zu einem äußerst glücklichen Sieg für den FC Deisenhofen. (ps)

FC Deisenhofen – SV Heimstetten 1:0 (0:0) SVH: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala (46. Rüther), Vochatzer, Polat, Arslan (46. Nauen), Riglewski, Titze (66. Fink), Girtler. Tor: 1:0 Schmid (90.+3). Schiedsrichter: Alexander Petzke (BSC Surheim) – Zuschauer: 350.