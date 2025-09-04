– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Paukenschlag in der Kreisoberliga Nord FSV Hohe Luft zieht Mannschaft zurück

Der FSV Hohe Luft hat seine erste Mannschaft aus der Kreisoberliga Fulda Nord zurückgezogen. Das bestätigte Klassenleiter Rainer Schmidt am Mittwochabend. Grund sind die Vorkommnisse beim abgebrochenen Spiel gegen die SG Friedewald/Ausbach am 29. August.

Nach Vereinsangaben trennte sich der FSV von mehreren Spielern, sodass der Kader nicht mehr für zwei Seniorenmannschaften ausreiche. Die zweite Mannschaft soll in der A-Liga Mitte weiterspielen. Der Rückzug bedeutet den sofortigen Abstieg, alle restlichen Partien werden mit 0:3 gewertet.