Paukenschlag in der Bezirksliga: Trainerlegende Jürgen Lipka tritt zurück

Fußball-Bezirksliga 4: Nach der 3:6-Pleite bei Falke Bergrath zieht Haarens Coach Jürgen Lipka einen Schlussstrich.

Nach der 3:6-Pleite am vergangenen Wochenende bei Aufsteiger Falke Bergrath sorgte Trainerlegende Jürgen Lipka für einen Paukenschlag. Noch in der Kabine informierte er seine Spieler darüber, dass er einen Schlussstrich zieht und seine Tätigkeit bei Fußball-Bezirksligist DJK FV Haaren mit sofortiger Wirkung beenden wird.

„Überrascht und auch traurig“

Die Nachricht verbreitete sich im Anschluss wie ein Lauffeuer in der Amateurfußballszene. Haarens Vorsitzender Adi Hermanns bestätigte am Montagmorgen auf Nachfrage unserer Zeitung den Rücktritt Lipkas: „Ich war überrascht und auch traurig, weil wir fast zehn Jahre gut zusammengearbeitet haben. Wenn so etwas so plötzlich passiert, dann trifft einen das Ganze umso mehr. Wir haben auch privat ein gutes Verhältnis, das muss man jetzt erst einmal verarbeiten“, macht Hermanns aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Für Außenstehende kommt der Rücktritt nach dem dritten Spieltag durchaus überraschend, auch wenn die Haarener bislang noch keinen Zähler in der Staffel 4 einfahren konnten. Der knappen 1:2-Niederlage beim VfR Würselen ließen die Haarener eine 0:4-Klatsche gegen Aufstiegsfavorit Germania Hilfarth folgen. In Bergrath reichte es nun erneut nicht zu Zählbarem, obwohl die Gäste mit 2:0 in Führung gegangen waren.

„Bis zum 1:2-Anschlusstreffer in der 26. Minute waren wir dem Gegner in allen Belangen überlegen. Danach gab es einen totalen Cut. Und in der zweiten Halbzeit hat sich die Mannschaft komplett aufgegeben, so wie schon beim unsäglichen 0:8 bei der Stadtmeisterschaft gegen Rhenania Richterich“, betont Lipka, der hinterherschiebt: „Ich habe noch nie mit einer Mannschaft so hoch verloren. Und dieses Ergebnis ist immer noch in mir. Gegen Hilfarth haben wir dann in Überzahl die zweite Halbzeit 0:2 verloren. Das war schon ein Klassenunterschied.“

In der Partie bei den Falken habe er sich dann selbst die Frage gestellt, welche Mittel und Möglichkeiten ihm zur Verfügung stehen, um die Mannschaft im kommenden Meisterschaftsspiel gegen den SC Erkelenz anders aufstellen zu können. „Und mir ist klar geworden, dass ich nichts anders machen kann. Ich sehe keine Möglichkeit, dem Team einen anderen Impuls zu geben. Vielleicht braucht die Mannschaft jemanden, der eine andere Idee hat.“

Eine Kurzschlussreaktion nach der schmerzhaften Pleite in Bergrath sei es nicht gewesen, wie der 63-Jährige verdeutlicht: „Dieser Entschluss ist im Grunde schon aufgrund der Kaderplanung und des meiner Meinung nach nicht gut organisierten Umfelds um die Mannschaft in mir gereift.“ Gleichwohl sei ihm diese Entscheidung nicht leichtgefallen, wie er ergänzt: „Ich habe schon eine tiefe Traurigkeit in mir, dass es zum Schluss nicht mehr gepasst hat.“

Ende der Trainerkarriere?

Ob der Rücktritt gleichbedeutend mit dem Ende seiner Trainerkarriere sei, konnte Lipka am Montag noch nicht abschließend beantworten. „Ich kümmere mich jetzt erst einmal um meine erkrankte Frau und um mich. Ich war jetzt, abgesehen von einem halben Jahr, fast 30 Jahre lang ununterbrochen als Trainer im Einsatz. Eine Pause tut mir erst einmal gut. Ich kann mir schon vorstellen, künftig als Sportlicher Leiter oder im Scouting weiterzumachen“, sagt Lipka, der voraussichtlich zeitnah bei einem belgischen Erstligisten eine fünftägige Hospitation absolvieren wird.

Abschließend drückt der Coach noch einmal seine Wertschätzung für seinen Ex-Club aus: „Es ist ein emotionaler und herzlicher, aber auch ein lauter Verein. Vier Clubs haben in meinem Leben Spuren bei mir hinterlassen. Borussia Brand und Borussia Freialdenhoven als Spieler sowie der SV Rott und Haaren als Trainer.“

Wer an der Neuköllner Straße die Lipka-Nachfolge antreten wird, steht derweil noch nicht fest. Erst einmal wird Co-Trainer Kevin Klasen die Mannschaft interimsmäßig anleiten, wie Hermanns bestätigt. „Bis wir eine Lösung gefunden haben“, unterstreicht der Vorsitzende und ergänzt: „Ungeachtet dessen werden wir versuchen, unseren Weg weiterzugehen. Wir lassen uns nicht verrückt machen.“

Die Ergebnisse im Überblick:

Erkelenz – Kuckum 6:0: 1:0 Kapar (22.), 2:0, 3:0 Nickels (35., 49.), 4:0 Grimble (51.), 5:0 Filinski (84.), 6:0 Klerx (85.) Rot: Pistor (46./Erkelenz) Oidtweiler – Alem. Mariadorf 0:5: 0:1, 0:2 Heitzer (26., 37.), 0:3 Nießen (44.), 0:4 Dautzenberg (85.), 0:5 van Helden (88.)

Richterich – Kohlscheider BC 2:3: 1:0 Djimbi (13.), 1:1 Ott (27.), 2:1 Wellershoff (45.), 2:2, 2:3 Milles (66., 90.+6) Rot: Ott (73./Kohlscheider BC), Joppien (76./Richterich) Bergrath – DJK FV Haaren 6:3: 0:1 Haass (3.), 0:2 Szczyrba (18.), 1:2 Finken (26.), 2:2 Schoenen (39.), 3:2 Finken (43.), 4:2 Nießen (60.), 5:2 Schoenen (73.), 6:2 Meurer (83.), 6:3 Perez Schwartz (90.) Germ. Hilfarth – Konzen 2:0: 1:0, 2:0 Demming (48., 63.) VfR Würselen – Roetgen 2:0: 1:0 Ramadan (18.), 2:0 Uzun (90.) Gelb-Rot: Gormans (86./Roetgen) SG Stolberg – Ay-Yildizspor Hückelhoven 2:4: 0:1 Yilmaz (8.), 0:2 Karpuz (18.), 0:3, 0:4 Yilmaz (31., 64./Foulelfmeter), 1:4, 2:4 Müller (84., 90.+2) Gelb-Rot: Salama (89./SG Stolberg)

