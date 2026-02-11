Paukenschlag in der 3. Liga: Ex-1860-Trainer und neuer Sportvorstand kommen 43 Spiele bei 1860 von Michel Guddat · Heute, 09:58 Uhr · 0 Leser

Argirios Giannikis ist neuer Trainer des 1. FC Saarbrücken. – Foto: IMAGO/Sebastian Bach

Vom Aufstiegskandidat zum Krisenverein: Der 1. FC Saarbrücken hat die Reißleine gezogen und sein Trainer entlassen. Nachfolger ist ein alter Bekannter.

18.01.2025: Der TSV 1860 München gastiert beim 1. FC Saarbrücken. Mit einer 0:4-Packung im Gepäck reisen die Löwen frustriert nach München zurück, taumeln in Richtung Abstiegskampf der 3. Liga. Es ist das letzte Spiel des Trainer Argirios Giannikis an der Seitenlinie des TSV. Nun kehrt der 45-jährige Deutsch-Grieche ins Saarland zurück. Als Trainer des kriselnden 1. FCS. „Ich habe live erleben können, welche Wucht dieses Stadion, diese Fans und diese Mannschaft entfachen kann“, sagt Giannikis bei seiner Vorstellung. Ein Ergebnis, das die Saabrücken-Fans zuletzt selten erleben durften. Auch deshalb zog der Verein die Reißleine und entließ Jürgen Luginger, der mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt wurde.

Ex-Löwentrainer Argirios Giannikis neuer Coach beim 1. FC Saarbrücken Für den FCS ist es bereits der dritte Trainerwechsel in der laufenden Saison: Ende November hatte sich der Verein von Alois Schwartz getrennt. Sportdirektor Luginger übernahm zunächst interimsweise und wurde zur Rückrunde fest als Cheftrainer installiert. Doch auch unter seiner Leitung blieb die erhoffte Trendwende aus – in acht Spielen holte der 1. FCS lediglich vier Punkte. Der letzte Sieg liegt gefühlt eine Ewigkeit zurück: Am siebten Spieltag gewann der als Aufstiegsfavorit gehandelte Verein mit 2:1 gegen den 1. FC Schweinfurt. Mit mittlerweile 24 Punkten aus 23 Spielen steht der Verein auf dem 16. Tabellenplatz – nur knapp über dem Strich.