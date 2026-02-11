Paukenschlag in der 3. Liga: Ex-1860-Trainer und neuer Sportvorstand kommen

Vom Aufstiegskandidat zum Krisenverein: Der 1. FC Saarbrücken hat die Reißleine gezogen und sein Trainer entlassen. Nachfolger ist ein alter Bekannter.
18.01.2025: Der TSV 1860 München gastiert beim 1. FC Saarbrücken. Mit einer 0:4-Packung im Gepäck reisen die Löwen frustriert nach München zurück, taumeln in Richtung Abstiegskampf der 3. Liga. Es ist das letzte Spiel des Trainer Argirios Giannikis an der Seitenlinie des TSV. Nun kehrt der 45-jährige Deutsch-Grieche ins Saarland zurück. Als Trainer des kriselnden 1. FCS.
„Ich habe live erleben können, welche Wucht dieses Stadion, diese Fans und diese Mannschaft entfachen kann“, sagt Giannikis bei seiner Vorstellung. Ein Ergebnis, das die Saabrücken-Fans zuletzt selten erleben durften. Auch deshalb zog der Verein die Reißleine und entließ Jürgen Luginger, der mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt wurde.
Für den FCS ist es bereits der dritte Trainerwechsel in der laufenden Saison: Ende November hatte sich der Verein von Alois Schwartz getrennt. Sportdirektor Luginger übernahm zunächst interimsweise und wurde zur Rückrunde fest als Cheftrainer installiert.
Doch auch unter seiner Leitung blieb die erhoffte Trendwende aus – in acht Spielen holte der 1. FCS lediglich vier Punkte. Der letzte Sieg liegt gefühlt eine Ewigkeit zurück: Am siebten Spieltag gewann der als Aufstiegsfavorit gehandelte Verein mit 2:1 gegen den 1. FC Schweinfurt. Mit mittlerweile 24 Punkten aus 23 Spielen steht der Verein auf dem 16. Tabellenplatz – nur knapp über dem Strich.
Giannikis bringt Erfahrung im Abstiegskampf der 3. Liga mit. Beim TSV 1860 München stand er von Januar 2024 bis Januar 2025 an der Seitenlinie, führte die Löwen zunächst zum Klassenerhalt und erreichte in 43 Spielen einen Punkteschnitt von 1,37 mit 17 Siegen und acht Unentschieden.
Vor seiner Zeit bei den Löwen sammelte der Deutsch-Grieche Erfahrung in verschiedenen Ligen: Bei AEK Athen führte er das Team auf Tabellenplatz drei in der griechischen Ersten Liga, zuvor hatte er PAS Giannina den Aufstieg ins Oberhaus und den dortigen Klassenerhalt beschert. Weitere Stationen waren der VfR Aalen, Rot-Weiss Essen sowie Co-Trainer-Tätigkeiten beim FC Ingolstadt und dem Karlsruher SC.
Neben dem Trainerwechsel präsentierte der Verein mit Markus Thiele auch einen neuen Sportvorstand – ein Doppelschlag, mit dem die Saarbrücker dem drohenden Abstieg begegnen wollen. Bereits am Samstag (14 Uhr) steht für Giannikis die Feuertaufe an, wenn der FCS im Ludwigspark den VfB Stuttgart II empfängt. Um die Brücke zurück zu den Münchner Löwen zu schlagen: 1860 verlor erst am vergangenen Spieltag mit 1:2 gegen den VfB II. Giannikis wird sich sicherlich angeschaut haben, was sein Ex-Verein alles falsch gemacht hat. Außerdem pikant: Im April kommt es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein 1860 München. (mg)