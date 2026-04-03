Paukenschlag in Bad Abbach: Schuderer räumt seinen Posten

Sepp Schuderer hat beim TSV Bad Abbach seinen Rücktritt erklärt. – Foto: Robert Geisler

„Es sind private Gründe“, möchte Sepp Schuderer nicht näher ins Detail gehen. Drei Spielzeiten lang trainierte er die Abbacher Mannschaft, die er letztes Jahr als Meister der Bezirksliga Süd schließlich zurück in die Landesliga führte. Anschließend gab er den Staffelstab an Simon Sigl weiter und übernahm selbst das Amt des sportlichen Leiters. „Ich habe den Verein über dreidreiviertel Jahre kennengelernt und unwahrscheinlich viele Freunde kennengelernt, denen ich einfach nur Danke sagen kann für das, was ich erleben durfte. Gemeinsam haben wir den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Das sind alles Punkte, die mich geprägt haben. Ich hatte stets von allen Seiten ein offenes Ohr, habe eine junge Mannschaft geformt, die Zukunft hat“, so Schuderer am Freitag im Gespräch mit FuPa. Dem 68-Jährigen ist der TSV Bad Abbach sehr ans Herz gewachsen, weshalb er dem Verein im Hintergrund erhalten bleibt. Dazu sagt Schuderer: „Ich werde dem Verein weiterhin in allen Richtungen zur Verfügung stehen – bloß nicht mehr als Hauptamtlicher, sondern als Freund. Wenn es Fragen gibt oder wenn im sportlichen Bereich etwas gebraucht wird, werden wir weiterhin in Verbindung bleiben. Das haben wir so ausgemacht.“



Marcus Preußner aus der Abteilungsleitung des TSV bedauert den Rücktritt Schuderers sehr. Der Funktionär gibt folgendes zu Protokoll: „Sepp hat die Mannschaft und uns Funktionäre am Montag darüber informiert, dass er aus privaten Gründen als sportlicher Leiter zurücktritt. Dies bedauere ich wirklich sehr. Mir hat es am Montag einen Stich versetzt, weil ich Sepp persönlich sehr gerne mag. Der gemeinsame Weg mit Sepp hat sehr viel Spaß gemacht und auch sportlich waren wir unter ihm ja durchaus erfolgreich. Wir sind ihm sehr zu Dank verpflichtet. Er hat in den letzten Jahren hervorragend die Weichen gestellt, dass wir heute da stehen wo wir stehen. Das ist sein Verdienst. Das Positive ist: Er bleibt uns als Freund des Vereins, als persönlicher Freund und in beratender Funktion erhalten.“