Paukenschlag in Arnschwang: Ranzinger nicht mehr Trainer

Darin lässt sich Martin Baumann aus der Abteilungsführung der DJK kurz und knapp so zitieren: „Wir gehen im Gute auseinander und sind Christian für seine geleistete Arbeit in den letzten Jahren bei uns sehr dankbar.“ Der scheidende C-Lizenz-Inhaber sehe das laut Meldung ähnlich. Der 40-Jährige wünsche sich, dass durch die Trennung neue Impulse bei der Mannschaft gesetzt werden können.



Baumann selbst hatte Ranzinger 2022 als Spielertrainer zur DJK Arnschwang gelotst. Nach gut drei Jahren trennen sich die Wege wieder. In der ersten gemeinsamen Saison feierte man die Meisterschaft in der Kreisliga Ost und die damit verbundene sofortige Rückkehr in die Bezirksliga. Die zwei darauffolgenden Runden schloss man als starker Rangsechster der Süd-Staffel sowie als Siebter der „Nord“ ab. Schmerzhaft war diesen Sommer der Weggang von Stürmertalent Andreas Kussinger, der zum Landesligisten 1. FC Bad Kötzting wechselte. In der laufenden Runde waren die Derbysiege gegen Furth im Wald und Raindorf die bisher einzigen Erfolgserlebnisse.



Christian Ranzinger ist im Landkreis Cham – und auch darüber hinaus – ein bekannter Name. Alleine beim ASV Cham, bei dem er jahrelang als Kapitän auf dem Platz stand, und dem 1. FC Bad Kötzting hat er über 400 Spiele in der Landes- und Bayernliga bestritten. Seine erste Station als Trainer war ebenfalls der ASV Cham. Nach einem längeren Engagement als Co-Trainer, übernahm er zur Saison 2021/22 das Traineramt mit Josef Holler. Für die DJK Arnschwang stand er in 60 Punktspielen selbst auf dem Feld.



Wer die Arnschwanger Mannschaft beim kommenden Heimspiel gegen den FC Amberg (Sonntag, 17 Uhr) anleiten wird, ist derweil noch nicht bekannt. Gut möglich, dass es auf eine interne Lösung hinausläuft. Klar ist aber: sportlich wird eine Trendwende angestrebt, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.