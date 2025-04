Paukenschlag in Ammerthal: Trainerduo muss gehen

Aufgrund der aktuellen sportlichen Lage in der Bayernliga Nord stellen die Verantwortlichen der DJK Ammerthal das Trainer-Team Florian Schlicker und Serdal Gündogan mit sofortiger Wirkung frei, der Vertrag der beiden Trainer endet zum 30.06.2025. Das teilt der Verein am Montagabend mit.

„Wir bedanken uns bei den beiden Trainern Florian Schlicker und Serdal Gündogan für das Engagement und die geleistete Arbeit und wir wünschen ihnen alles Gute für die weitere Zukunft“, lassen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung wissen.



Die Mannschaft übernimmt ab sofort Sportdirektor Tobias Rösl bis Ende der Saison 2024/2025 und darüber hinaus auch für die Saison 2025/2026. „Wir fokussieren unsere ganze Aufmerksamkeit auf die anstehenden Spiele und wir wünschen Tobias Rösl und der Mannschaft viel Erfolg für die anstehenden Spiele auf der ‚Mission Klassenerhalt‘“, teilt die DJK abschließend mit. Vor den letzten vier Spieltagen müssen die Amberger Vorstädter zwei Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz aufholen. Am Samstag setzte man das Derby beim ASV Neumarkt mit 0:3 in den Sand.