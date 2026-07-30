Paukenschlag im St. James’ Park: Eddie Howe verlässt Newcastle United

Die Nachricht schlägt in der Premier League wie eine Bombe ein. Howe hatte die „Magpies“ im November 2021 auf einem Abstiegsplatz von einem saudi-arabischen Konsortium übernommen und in den Folgejahren zu einer festen Größe im englischen Spitzenfußball geformt. Unter seiner Regie qualifizierte sich der Traditionsklub zweimal für die UEFA Champions League und feierte im März 2025 mit dem Gewinn des League Cups (Carabao Cup) den ersten bedeutenden Titel seit fast sechs Jahrzehnten.
Doch die Romantik am Tyneside ist in den vergangenen Monaten spürbar verflogen. Nach einer durchwachsenen Vorsaison, die Newcastle lediglich auf dem 12. Tabellenplatz und ohne internationales Geschäft beendete, geriet das Gefüge ins Wackeln.
Hinter den Kulissen soll es in der Führungsetage massiv gekriselt haben. Howe musste über weite Strecken nicht nur die sportlichen Belange leiten, sondern durch vakante Posten in der Klubführung faktisch auch Aufgaben des Sportdirektors und Klubsprechers übernehmen. Hinzu kamen empfindliche Verluste auf dem Transfermarkt: Der Abgang von Schlüsselspielern wie Sandro Tonali (zu Tottenham Hotspur) und Nationalstürmer Anthony Gordon (zum FC Barcelona) schmälerten die Kaderqualität erheblich. Ein enttäuschender Vorbereitungsstart mit einer 1:4-Niederlage gegen den Zweitligisten Bristol City brachte das Fass schließlich zum Überlaufen.
Für die Fans der Schwarz-Weißen ist der Rücktritt wenige Wochen vor dem Ligastart ein harter Schlag, lässt er den Klub doch in einer denkbar ungünstigen Phase ohne sportliche Führung zurück.
Die Nachfolge-Debatte nimmt jedoch bereits Fahrt auf: Als Top-Kandidat auf die Howe-Nachfolge wird derzeit der deutsche Trainer Matthias Jaissle gehandelt, der aktuell beim saudi-arabischen Klub Al-Ahli unter Vertrag steht. Durch die Verbindungen des saudi-arabischen Staatsfonds PIF, der bei beiden Klubs Mehrheitseigner ist, gilt eine zeitnahe Verpflichtung des 38-jährigen Ex-Salzburg-Coaches als äußerst wahrscheinlich.
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