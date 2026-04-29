Paukenschlag im Karli: SV Babelsberg 03 überrollt den Halleschen FC

Die Partie begann für die Filmstädter mit einem Paukenschlag. Vor 3494 Zuschauern herrschte bereits in der 2. Spielminute großer Jubel, als Maurice Covic den SV Babelsberg 03 mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer gab der Mannschaft die nötige Sicherheit gegen den Tabellendritten. Ein früher Wechsel in der 26. Minute zwang die Hausherren jedoch zur Umstellung, als Nils Schätzle für den vorzeitig ausscheidenden Tino Schmidt in die Begegnung kam.

Antwort der Gäste und ein Treffer zur rechten Zeit

Der Hallescher FC zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Rückstand und suchte den Ausgleich. In der 31. Minute gelang dies schließlich Lennard Becker, der zum 1:1 traf. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem die Babelsberger leidenschaftlich um jeden Meter kämpften. Als sich die Zuschauer bereits auf ein Unentschieden zur Halbzeit eingestellt hatten, folgte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs der nächste emotionale Höhepunkt. In der vierten Minute der Nachspielzeit markierte Tobias Hasse die erneute Führung zum 2:1. Dieser Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt versetzte das Stadion erneut in Jubelstimmung und gab die Richtung für die zweite Hälfte vor.

Die Vorentscheidung durch Linus Queißer

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. Der SV Babelsberg 03 agierte konzentriert und suchte die Entscheidung. In der 61. Minute war es schließlich Linus Queißer, der das 3:1 erzielte und damit für eine Vorentscheidung sorgte. Die Defensive der Filmstädter stand nun noch kompakter, während die Gäste aus Sachsen-Anhalt vergeblich gegen das drohende Debakel anrannten. In der Schlussphase reagierte Johannes Lau personell, um den Vorsprung abzusichern. In der 79. Minute verließen Maurice Covic und George Didoss unter Applaus den Rasen, während Darijan Silic und Samir Werbelow frische Kräfte in das Spiel brachten.

Ein Joker-Tor besiegelt den Heimerfolg

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit folgten weitere Wechsel: Luca Dahlke kam in der 86. Minute für Theo Ogbidi, und Jakob Wiehe ersetzte Linus Queißer. Es war eben jener Jakob Wiehe, der den Schlusspunkt hinter eine denkwürdige Partie setzte. In der Nachspielzeit (90.+2) traf er zum 4:1-Endstand. Dieser Sieg ist für den SV Babelsberg 03 von enormer Bedeutung, da in dieser Saison bis zu drei Mannschaften aus der Regionalliga Nordost absteigen können. Die drei Punkte gegen den HFC sind ein klares Signal im Kampf um den Verbleib in der Spielklasse.

Fokus auf das kommende Duell in Magdeburg

Etwas Zeit zum Feiern bleibt der Mannschaft von Johannes Lau, obwohl sich der Fokus bereits auf die nächste Aufgabe richtet. Am Sonntag, 10.05.2026, tritt der SV Babelsberg 03 um 14 Uhr beim 1. FC Magdeburg II an. Nach der heute gezeigten Leistung und der damit verbundenen emotionalen Stärkung wird das Team versuchen, auch in der Fremde nachzulegen, um den Klassenerhalt endgültig abzusichern. Der Sieg gegen Halle war ein Paukenschlag, der das Selbstvertrauen für den Saisonendspurt massiv erhöht haben dürfte.