Paukenschlag: Gleich zwei Trainer sind in der Brandenburgliga weg

In der Brandenburgliga geht es am heutigen Freitag rund. Beim Ludwigsfelder FC gibt einen Trainerrücktritt und der SV Germania Schöneiche trennt sich von seinem Trainer.

Der SV Germania 90 Schöneiche gibt die Trennung von Trainer Oliver Richter bekannt. Herr Richter wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Trainer der 1. Herren entbunden.

Der Verein reagiert mit diesem Schritt auf die Entwicklungen der letzten Wochen. Der SV Germania 90 Schöneiche bedankt sich bei Oliver Richter für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Ludwigsfelder FC

Das teilt der Verein auf seiner Internetseite mit:

Rezart Cami tritt als Cheftrainer der 1. Männermannschaft zurück

Wir möchten euch mitteilen, dass Rezart Cami als Cheftrainer unserer Brandenburgligaelf zurückgetreten ist. Rezi hat in den letzten anderthalb Jahren als Kopf des Trainerteams versucht die Mannschaft zu stabilisieren und sie auf die Erfolgsspur zu führen. Nach dem Abstieg aus der Oberliga hat er nach der Hinrunde in der Brandenburgliga entschieden, der Mannschaft von sich aus einen neuen Impuls zu geben. Er behält sich vor, ab dem Sommer in anderer Funktion wieder zur Verfügung zu stehen. Interimsweise übernehmen die Co-Trainer Tobias Rath und Toni Wagner in Verbindung mit Sportdirektor Philipp Karaschewitz die Trainerposition für die 1.Männermannschaft. Wir bedanken uns bei dir Rezi und wissen, dass wir dich im Waldstadion weiter und wieder regelmäßig sehen werden.

Die Statements:

„Die vergangenen 1,5 Jahre haben mir sehr viel Spaß gemacht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. In der aktuellen sportlichen Situation habe ich gemerkt, dass ich der Mannschaft mit meinen Mitteln nicht mehr nachhaltig helfen kann, um zurück auf die Erfolgsspur zu kommen. Unabhängig davon war der zeitliche Aufwand mit Vollzeitjob sowie meinen Aufgaben als DFB-Stützpunkttrainer und bei den Altherren stets eine große Herausforderung. Ich bedanke mich bei Penquitt und Kara für das Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit und wünsche dem LFC für die Zukunft nur das Beste.“ so Rezart Cami

„Die Entscheidung unseres Cheftrainers Rezart Cami nehme ich mit großem Respekt und Anerkennung zur Kenntnis und danke Rezi sehr für die gute Arbeit in den letzten Jahren. Die Herausforderung als Cheftrainer beim LFC tätig zu sein, hat Rezi immer mit 100%iger Unterstützung des Präsidiums und einer offenen Kommunikation leben können. Nach dem Abstieg aus der Oberliga haben wir gemeinsam mit ihm den Neuanfang gewagt. Tabellenplatz 11 in der Winterpause der Brandenburgliga ist allerdings auch eine Platzierung, die deutlich hinter den Erwartungen und dem Anspruch des Ludwigsfelder FC liegt. Ich freue mich, dass Rezi im Sommer zurück zur Mannschaft kommt und dem LFC auch weiterhin mit seiner Fußballexpertise zur Verfügung steht“, so Marcel Penquitt, Präsident des Ludwigsfelder FC.

„Wir können uns bei Rezi nur bedanken. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und stets versucht das Beste aus dem gesamten Kollektiv herauszuholen. Für seine Entscheidung habe ich persönlich absolutes Verständnis, weil ich weiß, dass er nun Jahrzehnte auf der Trainerbank sitzt und die Zeit bei uns gerade im letzten Jahr viel Kraft und Nerven gekostet hat. Er soll nun die nötige Kraft für zukünftige Aufgaben sammeln. Dafür wünsche ich ihm alles erdenklich Gute.“ sagt Sportdirektor Philipp Karaschewitz.