Paukenschlag: FSV Braunfels steht ohne Trainer da Teaser GL GI/MR: +++ Florian Betz hat beim Fußball-Gruppenligisten das Handtuch geworfen. Der Grund sei aber nicht in der sportlichen Talfahrt oder der Verein, sondern einige Spieler +++

Braunfels (tig). Fußball-Gruppenligist FSV Braunfels muss sich auf Trainersuche begeben. Der bisherige Übungsleiter Florian Betz ist auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Als Rücktrittsgrund nennt Betz allerdings nicht die sportliche Talfahrt mit zuletzt drei Niederlagen sowie die erst drei Siege in 14 Spielen. "Ich habe stets die Rückendeckung des Vorstands gehabt. Braunfels wollte mit mir über den Sommer hinaus unabhängig von der Liga weiterarbeiten. Wir hatten bereits Pläne für Veränderungen im Sommer. Am Verein liegt es definitiv nicht, der liegt mir am Herzen", stellt Betz klar.