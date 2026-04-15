Paukenschlag: Ex-Nationalspieler Tobias Weis tritt als Trainer zurück

– Foto: Adnan Altinkaya

Es ist ein Paukenschlag. Der ehemalige Nationalspieler Tobias Weis hat sein Traineramt bei der TSG Öhringen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Damit endet eine Zusammenarbeit, die eigentlich erst im Sommer ihr geplantes Ende finden sollte, nach einer herben Niederlage in der Fremde deutlich früher als von allen Beteiligten erhofft.

Das Ergebnis am Ende der neunzig Minuten glich einer sportlichen Demütigung und hinterließ tiefe Spuren bei den Verantwortlichen. Mit einer krachenden 3:7-Niederlage kehrte die TSG Öhringen von ihrem Gastspiel bei der SG Weinstadt zurück. Für den ehrgeizigen Trainer Tobias Weis war dieser Auftritt in der Landesliga, Staffel 1, offenbar der eine Moment zu viel. In der Kabine und im Umfeld des Vereins herrscht nun eine Mischung aus Leere und Fassungslosigkeit über den plötzlichen Rückzug des Mannes, der den Fußball in der Region in den letzten Jahren maßgeblich geprägt hat.

Der Verein bestätigt den Schritt auf FuPa-Nachfrage so: "Ja es stimmt, er ist zurückgetreten. Ein Nachfolger ist noch unbekannt." Es ist ein Abschied, der weh tut, denn die Verbindung zwischen dem 40-jährigen Fußballlehrer und seiner Mannschaft war intensiv und von großen gemeinsamen Ambitionen gezeichnet.

Ein Abschied mit Ansage und neue Wege

Dabei stand das Ende der Zusammenarbeit eigentlich schon seit längerer Zeit fest, nur der Zeitpunkt überrascht nun die regionale Fußballszene. Bereits vor geraumer Zeit hatte der ehemalige Profi öffentlich verkündet, dass er seinen Posten bei der TSG Öhringen nach dem Ende der Spielzeit 2025/26 räumen werde. Sein Weg sollte ihn zurück zu seinen sportlichen Wurzeln führen, zu seinem Heimatverein. Ab der neuen Saison ist die Übernahme des Traineramtes beim Sportfreunde Schwäbisch Hall geplant. Dort, in der Verbandsliga, wollte Weis ein neues Kapitel aufschlagen und seine Erfahrung einbringen.

Erfolge in der Hohenloher Ebene

Der Blick auf die Zahlen unterstreicht eindrucksvoll, was der Verein mit dem Rückzug seines Trainers verliert. In der aktuellen Tabelle der Landesliga, Staffel 1, belegt die TSG Öhringen derzeit den 5. Platz. Mit elf Siegen, drei Unentschieden und nun acht Niederlagen nach dem letzten Spieltag steht das Team mit 36 Punkten und einem Torverhältnis von 40:34 sehr gut da, vor allem wenn man berücksichtigt, dass die Mannschaft als Aufsteiger in diese Spielklasse gestartet ist.

Die Bilanz der vergangenen Jahre liest sich sogar noch beeindruckender. In der Spielzeit 2024/25 führte Weis die Mannschaft in der Bezirksliga mit 24 Siegen, fünf Unentschieden und nur fünf Niederlagen zu einer überragenden Performance. Schon im Jahr davor, in der Saison 2023/24, legte er in der Bezirksliga mit 17 Siegen den Grundstein für die spätere Meisterschaft und den Aufstieg. Tobias Weis hat in Öhringen eine Ära geprägt, die weit über die reine Tabellenplatzierung hinausging.

Vom Profi zum Mentor an der Seitenlinie

Die sportliche Vita von Tobias Weis liest sich wie ein Zeitraffer der deutschen Fußballgeschichte des letzten Jahrzehnts. In der Jugend spielte er unter anderem beim VfB Stuttgart, wo er in der U19-Bundesliga in der Saison 2003/04 mit zwölf Toren in 20 Spielen als hoffnungsvolles Talent auf sich aufmerksam machte. Über die Regionalligamannschaft des VfB Stuttgart II, für die er in der Regionalliga Süd in mehreren Spielzeiten viele Einsätze absolvierte und dabei neun Tore erzielte, führte ihn sein Weg zu der TSG Hoffenheim. Dort erlebte er seine erfolgreichste Zeit als Profi. In der Aufstiegssaison 2007/08 in der 2. Bundesliga war er mit 15 Einsätzen am historischen Durchmarsch beteiligt. Es folgten Jahre im Oberhaus, in denen er sich in der Bundesliga etablierte. Besonders die Saison 2008/09 bleibt mit 31 Einsätzen und vier Vorlagen in Erinnerung, als er zu einem der prägenden Gesichter des Hoffenheimer Aufschwungs wurde. Zudem schaffte er den Sprung in die Nationalmannschaft.

Stationen in der Bundesliga und im Unterhaus

Die Karriere führte den technisch versierten Mittelfeldakteur später auch zu anderen namhaften Adressen des deutschen Fußballs. In der Saison 2013/14 trug er das Trikot von Eintracht Frankfurt, nachdem er zuvor jahrelang für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga aktiv gewesen war. Seine Zeit beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga umfasste die Spielzeiten 2014/15 und 2015/16, in denen er insgesamt 15 Mal auf dem Platz stand und zwei Tore beisteuerte.

Gegen Ende seiner aktiven Laufbahn zog es ihn zum FSV 08 Bissingen in die Oberliga Baden-Württemberg und schließlich zum TSV Weilimdorf in die Landesliga, Staffel 2, wo er in der Saison 2018/19 noch 16 Spiele absolvierte. Auch in der Bezirksliga Franken und der Bezirksliga Hohenlohe Nord war er später für die TSG Öhringen gemeldet, kam dort jedoch nicht mehr aktiv zum Einsatz. Diese immense Erfahrung aus dem Profizirkus brachte er ungefiltert in seine Arbeit als Trainer ein, was den jetzigen plötzlichen Abschied umso gewichtiger macht.

Die Zukunft für den Landesligisten

Der Schock nach dieser Nachricht sitzt tief. Mit dem sofortigen Rücktritt verliert die TSG Öhringen nicht nur einen Trainer, sondern eine echte Identifikationsfigur des regionalen Sports. Während Tobias Weis sich nun gedanklich deutlich früher als erwartet auf seine kommende Aufgabe bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall vorbereiten kann, muss die Vereinsführung in Öhringen unter Hochdruck reagieren. Ein Nachfolger für die verbleibenden Partien der laufenden Saison ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es bleibt die Erinnerung an eine sportlich extrem erfolgreiche Zeit, die nach einer bitteren 3:7-Schlappe ein emotionales Ende gefunden hat. Die Mannschaft ist nun gefordert zu beweisen, dass sie die Stabilität und den Kampfgeist, den Weis ihr über Jahre eingeimpft hat, auch ohne den prominenten Coach an der Seitenlinie aufrechterhalten kann.