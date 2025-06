Paukenschlag: Erfolgscoach verlässt JFV

Es ist das überraschende Ende einer großen Erfolgsgeschichte, die in der Region seinesgleichen sucht. Olaf Lakämper hatte die U19 des JFV in den vergangenen Jahren zu zwei Meisterschaften geführt, war in der abgelaufenen Saison mit dem Team – der mit Abstand größte Erfolg der Vereinsgeschichte – Regionalliga-Meister geworden und hatte zudem zweimal das Pokalfinale erreicht.

Noch vor wenigen Wochen war sein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert worden. Die Saison-Vorbereitung sollte am 1. Juli beginnen und nun ist plötzlich alles vorbei, der 57-Jährige nicht mehr Trainer bei der Vorzeigemannschaft des JFV. Warum?